El protagonista de la novel·la 'LUX' (Seix Barral) repassa les circumstàncies del seu declivi personal que ha anat en paral·lel a l'enfonsament d'una Espanya post-pandèmia. El protagonista, després de patir la mort d'un fill, sense feina i sense llar, abraçarà els ideals del moviment populista i d'extrema dreta LUX, que apel·la a les emociones primàries de la gent. L'autor de la novel·la 'LUX', Mario Cuenca Sandoval, ha explicat que volia escriure sobre el feixisme, tot i que aquesta paraula no surt al llibre. A la novel·la apareix "accidentalment" la situació de Catalunya i com ha apuntat l'escriptor una de les coses que fa LUX a l'arribar al poder és prohibir l'independentisme.

L'escriptor, Premi Ciutat de Barcelona 2018 en literatura en llengua castellana per l'obra 'El don de la fiebre', tenia clar des de feia temps que volia escriure sobre el feixisme. Considera que allò que s'anomena feixisme ha anat a mutant en aquests anys perquè "aquesta paraula no li convenia del tot a la nova extrema dreta present en molts països del món Occidental". A l'autor li sembla molt interessant reflexionar sobre quines coses noves i velles tenen l'extrema dreta actual i creu que això no s'ha tractat des de la perspectiva de les novel·les. Ha ressaltat que 'LUX' no és un tractat, sinó una novel·la amb l'intriga sobre un personatge i la seva deriva personal i com cau a l'ideari de LUX i com també tot un país, per una sèrie de tragèdies col·lectives, acaba en mans d'aquest moviment. Mario Cuenca Sandoval ha apuntat que la democràcia és fràgil i sempre és qüestionada i sempre es pot perfeccionar. A la novel·la, ha afegit, es narra com el país que surt de la novel·la s'allibera de la pandèmia "adoptant diferents posicions existencials". Ha remarcat que la ira de la població va mutant cap a un altre cosa que és l'entusiasme. En aquest context, ha indicat que l'extrema dreta aprofita els sentiments identitaris i a la novel·la "és un component fonamental. L'ultranacionalisme espanyol és abraçat per molta gent" en aquest llibre. Ha apuntat que a 'LUX' apareix "accidentalment" la situació de Catalunya. No té un pes específic però funciona com un element que dona ales a l'extrema dreta perquè ells es presenten com els únics opositors a l'independentisme". De fet, una de les primeres decisions que pren LUX a l'arribar al poder és prohibir l'independentisme. L'autor L'escriptor va néixer a Sabadell l'any 1975 i resideix a Andalusia. Ha publicat les novel·les 'Boxeo sobre hielo' (2007), 'El ladrón de morfina' (2010), 'Los hemisferios' (Seix Barral, 2014), 'El don de la fiebre' (Seix Barral, 2018) i 'LUX' (Seix Barral, 2021). La seva producció poètica inclou 'Todos los miedos' (2005), 'El libro de los hundidos' (2006), i 'Guerra del fin del sueño' (2008).