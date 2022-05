L’escriptor Ildefonso Falcones publicarà la seva nova novel·la, ‘Esclava de la llibertat’, el pròxim 30 d’agost.

Amb més d’11 milions d’exemplars venuts arreu del món, Falcones aborda de nou a ‘Esclava de la llibertat’ el tema de l’esclavitud a les colònies espanyoles i les seves últimes conseqüències en l’època actual.

La versió en català anirà a càrrec del segell Rosa dels Vents, i Grijalbo, pertanyent a Penguin Random House Grupo Editorial, publicarà la novel·la en castellà, amb el títol ‘Esclava de la libertad’ a Espanya i Llatinoamèrica, i simultàniament sortirà en format digital i audiollibre.

La novel·la relata la història de la lluita per la llibertat de dues dones negres en èpoques diferents, la Cuba esclavista colonial i l’Espanya del segle XXI.

A Cuba, la protagonista és Kaweka, una noia que viurà en primera persona l’horror de l’esclavitud, però que aviat demostrarà a tot aquell qui l'envolta que té la facultat de combregar amb Yemayá, una deessa voluble que, a vegades, li concedeix el do de la curació i li proporciona la força per liderar els seus germans de raça en l’arriscada lluita per la llibertat.

A Madrid hi ha la Lita, una jove mulata, filla d’una dona que durant tota la seva vida ha servit a casa dels marquesos de Santadoma, en ple barri de Salamanca.

Malgrat tenir estudis i ambició professional, la precarietat laboral obliga la Lita a recórrer als totpoderosos senyors de Santadoma a la recerca d’una oportunitat a la banca propietat del marquès.

A mesura que se submergeix en les finances de l’empresa i en el passat d’aquesta riquíssima família, la noia descobreix els orígens de la seva fortuna i decideix emprendre una batalla legal en favor de la dignitat i la justícia.

Falcones va debutar amb ‘La catedral del mar’, que es va convertir en un fenomen editorial mundial sense precedents, reconeguda tant pels lectors com per la crítica i publicada a més de 40 països.

La seva segona novel·la, ‘La mà de Fátima’ (2009), va ser guardonada amb el premi Roma 2010 i la següent, ‘La reina descalça’ (2013), va obtenir el premi Pencho Cros.

‘Els hereus de la terra’ (2016) va suposar l’esperada continuació de ‘La catedral del mar’, i també s’ha convertit en una sèrie estrenada recentment a Netflix.

En la que fins ara era la seva última novel·la, ‘El pintor d’ànimes’ (2019), l’autor retratava les albors del segle XX quan el Modernisme arquitectònic va canviar la cara de Barcelona.