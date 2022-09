Després de guanyar el premi Josep Pla l’any 2021 amb ‘Tàndem’ i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Maria Barbal torna amb la novel·la ‘Al llac’, publicada per Columna. Barbal parteix de la idea de recuperar “la llum de la infantesa i d’uns dies bonics” i ho fa a través d’un grup de persones que en successius diumenges es van trobant en un llac. L’autora anirà endinsant-se en el món interior de tots ells. El llibre s’ambienta als anys 60 al pantà de Sant Antoni al Pallars Jussà. De fet, el paisatge, com ha remarcat Barbal, és un personatge que va canviant constantment segons l’hora del dia i afecta també d’una manera diferent els personatges.

La Nora és una nena de dotze anys i viu l'experiència d'anar els diumenges al llac amb un grup de persones. Hi va amb un grup d'adults, menys el Quim, un nen de cinc anys. Tots tenen els seus anhels i la Nora els observa i no sempre els entén.

Barbal també volia retratar com actuen els nens amb els adults, com es relacionen entre ells. “Són personatges quotidians però cadascun d’ells és un univers en si mateix on hi ha sentiments i lligams. És per aquí on vaig trobar el gran interès de la història, en captar la vida intern de cada personatge i en com es relacionen algunes d’aquestes vides”.

L’argument de 'Al llac' gira al voltant de la relació d’un grup de persones que en successius diumenges es reuneixen en un llac. “Parteixo d’un moment relaxat i de festa, d’aquella passió que els nens tenen d’un dia a l’aigua amb sol”. Passen poques coses a la novel·la, ha reconegut, però “hi ha tot aquests lligams entre uns i altres i el descobriment de nous sentiments per part dels petits”.

Pallars

Aquest llibre obre un cicle novel·lístic amb el Pallars nadiu de l’autora com a punt de referència, que també integren ‘Mel i metzines’ (1990) i ‘Càmfora’ (premis de la Crítica 1992, Crítica Serra d’Or 1993 i Nacional de Literatura 1993).

Barbal apunta que el pantà de Sant Antoni és un personatge més, que va canviant la seva imatge al llarg del dia, segons l'hora que és i de la meteorologia. El llac té la seva vida i presència en cadascun dels personatges, ha assegurat. “El paisatge ens pot fascinar, és un element que podem interioritzar en moments de calma”. Aquests moments conviuen a la vegada amb la inquietud dels personatges: “un perquè es fa gran, l’altre té problemes i no es comunica, la parella que s’estima molt però cadascú va per la seva banda”.

L’escriptora no s’havia plantejat fer una gran novel·la, sinó que l’argument que l’interessava havia de ser breu. Tot i això, ha confessat que quan desenvolupes el projecte i durant el procés d’escriptura s’obren camins i interessos i “els personatges se t’emporten cap un aprofundiment més gran del que havies previst”.

Barbal ha assenyalat que abans feia una novel·la i uns anys després ho publicava, però ara, afegeix, se li han creuat novel·les que tenia d’abans. Ha indicat que té alguna cosa escrita que ha de continuar “millorant i aprofundint”.

L’autora

Maria Barbal (Tremp, 1949) es va donar a conèixer amb la novel·la ‘Pedra de tartera’ (premis Joaquim Ruyra 1984 i Joan Crexells 1985). La seva obra com a novel·lista també comprèn els rellevants títols ‘Escrivia cartes al cel’ (1996), ‘Carrer Bolívia’ (1999), ‘Bella edat’ (2003), ‘País íntim’ (Premi Prudenci Bertrana 2005) i Emma (2008).

Després del seu debut com a autora de narracions amb ‘La mort de Teresa’ (1986), ha publicat els volums de relats ‘Ulleres de sol’ (1994), ‘La pressa del temps’ (2009) i ‘Cada dia penso en tu’ (2011). L’any 2014 va publicar la novel·la ‘En la pell de l’altre’, sobre la capacitat de la protagonista de brillar damunt d’una mentida. Amb la novel·la ‘A l’amic escocès’ (2019) va cloure l’anomenat Cicle del Pallars. El 2021 va guanyar el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes per la seva trajectòria literària i el Premi Josep Pla amb la novel·la ‘Tàndem’, traduïda a l’italià, l’eslovè i l’alemany.