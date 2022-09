L’escriptora Dolores Redondo, Premi Planeta 2016 amb la novel·la ‘Et donaré tot això’, publicarà el 16 de novembre la novel·la ‘Esperant el diluvi’, publicat per Columna en català i per Destino en castellà. La cerca d’un assassí en sèrie, que la premsa ha batejat John Bíblia, porta a un investigador de policia escocès a Bilbao l’any 1983, uns dies abans que un diluvi arrasi la ciutat. Redondo és l’autora de la Trilogia de Baztan. Les tres entregues d’aquesta trilogia, ‘El guardià invisible’, ‘El llegat dels ossos’ i ‘Ofrena a la tempesta’, han arribat a tres milions de lectors fidels

Entre els anys 1968 i 1969, l'assassí que la premsa batejaria com John Bíblia va matar tres dones a Glasgow. Mai no va ser identificat i el cas encara continua obert avui dia. En aquesta novel·la, a principis dels anys 80, l'investigador de policia escocès Noah Scott Sherrington aconsegueix arribar fins a John Bíblia, però un error en el seu cor a l'últim moment li impedeix arrestar-lo. Tot i el seu fràgil estat de salut, i contra els consells mèdics i la negativa dels seus superiors perquè continuï amb la persecució de l'assassí en sèrie, Noah segueix un pressentiment que el portarà fins al Bilbao de 1983, just uns dies abans que un veritable diluvi arrasi la ciutat.

Redondo s'autodefineix com “una escriptora de tempestes” i amb aquesta nova novel·la, basada en fets reals, ens condueix fins a l'epicentre d'una de les tempestes més grans del segle passat alhora que retrata una època en plena ebullició política i social. Segons l’editorial, és “un homenatge a la cultura del treball ple de nostàlgia per un temps en què la ràdio era una de les poques finestres obertes al món i, sobretot, a la música”.