L’escriptora i folòloga catalana Carme Martí (Montblanc, 1972) publica ‘Els núvols’, una història sobre la maternitat i l’amor d’una mare i un fill, i la lluita compartida per superar qualsevol obstacle. L'obra, publicada per Àmsterdam, és fruit d'una enorme tasca de documentació, que inclou més d’un centenar d’entrevistes a cardiòlegs i d’altres professionals sanitaris, així com famílies que conviuen amb la malaltia. És la tercera novel·la de l’escriptora, després d’’Un cel de plom’ i ‘El camí de les Aigües’

Quan van diagnosticar al seu fill acabat de néixer amb una malaltia del cor, la Cristina va sentir que el món s’ensorrava. Com explica l’editorial, han passat setze anys i avui el Marc és un adolescent acostumat a les visites mèdiques i els hospitals, i la Cristina s’ha convertit en el nucli dur de la família. Arriba, però, el moment de fer-li un trasplantament de cor al Marc.