El grup mataroní The Tyets transformarà la seva icònica cançó ‘Olívia’ en un conte infantil il·lustrat per Laia Berloso. El volum, de l’editorial Nanit (Editorial Mediterrània), explora les emocions i les transformacions que sorgeixen dins la família quan arriba una nova vida, i es basa en el moment en què un dels dos membres del grup es va assabentar que seria tiet, enmig del Festival Embassa’t. Amb aquest llibre, l’editorial Nanit amplia la seva col·lecció de cançons contades, ja que anteriorment havia publicat volums amb lletres d'altres grups musicals, com Txarango, Antònia Font o Joan Dausà. ‘Olívia’ arribarà a les llibreries el pròxim 13 de març.

El volum recorre les emocions que s’experimenten amb un naixement, “des de la por a l’emoció, passant per la revelació i la felicitat”, segons han dit en un comunicat. “Olívia ens guia a través d’un viatge profundament humà i és un recordatori tendre de la importància de la família i dels moments que ens defineixen”, han afegit. La cançó ‘Olívia’ del disc 'Èpic solete' ha estat una de les mes cantades en tots els concerts i festivals on han participat el duet de Mataró i el conte il·lustrat pretén convertir-la en “una oda a les noves etapes de la vida i als vincles familiars”, han explicat.