Les Teresines s'estrenen en el món editorial amb un nou llibre que repassa les biografies de les populars germanes

La llibreria Ona s'ha convertit aquest dimecres en tota una festa per celebrar l'estrena de les Teresines en el món editorial amb la presentació del seu nou llibre 'Vida de Teresina' (Rosa dels vents), que repassa les biografies de les populars germanes. Jordi Milán i Pol Vinyes signen una proposta "divertida i col·loquial" que desvela alguns dels "secrets i les interioritats" dels personatges de ficció creats per La Cubana l'any 1992 i que, des de llavors, han esdevingut tot un fenomen social. Entre les anècdotes que hi trobaran els lectors, hi ha episodis relacionats amb la seva infància, la seva joventut, els seus amors i també la seva feina, tot plegat en paral·lel als esdeveniments històrics viscuts al país i també a l'actualitat.

Milán i Vinyes – el primer director i autor de tots els espectacles de La Cubana, i el segon responsable de premsa i comunicació de la companyia - han explicat que la idea va sorgir de l'editorial Penguin Random House, que els va posar sobre la taula aquesta possibilitat, coincidint amb la proximitat de la diada de Sant Jordi. Tot i que en nombroses ocasions ja havien rebut diferents propostes per fer un llibre sobre La Cubana, Milán admet que mai s'havien acabat de tirar a la piscina, bàsicament per "mandra" però també perquè "no havien trobat el moment".

Un dels moments de la presentació del llibre 'Vida de Teresina' a la llibreria Ona de Barcelona / Eli Don

El títol presentat avui, i que sortirà a la venda aquest dijous, 21 de març, no és però un llibre sobre La Cubana, ni tampoc sobre la sèrie que es va emetre per TV3 l'any 1992, sinó que es tracta de les biografies dels personatges de ficció creats per la companyia (interpretats per les actrius Mercè Comes, Mont Plans i Silvia Aleacar), que amb el temps s'han fet un lloc a Catalunya i que ja formen part del seu imaginari popular. De fet, Milán detalla que es tracta d'una mena de "filosofia" molt "d'aquí", que deslliga per exemple d'un perfil que en castellà es definiria com a 'maruja'.

Al llibre, les Teresines són les encarregades d'explicar elles mateixes les seves vides, parlant d'un ampli ventalls de temes com els seus naixements, les seves aventures d'infància i joventut, les primeres amigues, la primera comunió, l'adolescència i, fins i tot, les seves primeres parelles, il·lusions i desenganys amorosos. També com es van endinsar en el món dels encàrrecs i de l'economia submergida. Un altre dels aspectes al qual el llibre dona protagonisme és el veïnatge.

Mercè Comes, durant la presentació del llibre / ACN

Això sí, tal com elles mateixes han explicat, quan l'editorial els va fer la proposta es van "atabalar" una mica i van rebutjar immediatament l'oferta en considerar que no parlaven i escrivien un "bon català", ja que pertanyien a una generació en què la llengua no s'aprenia a les escoles i amb prou feines es parlava a casa. Tot i això l'editorial no va desistir i els va dir que hi havia la possibilitat de fer-ho a través d'un jove escriptor que, convivint amb elles, va anar anotant tot allò que li explicaven.

A mig camí entre la realitat i la ficció, el llibre presenta unes biografies que els autors han definit de "planeres i divertides", separades per capítols i pensades per ser llegides sense un ordre en concret. Pel que fa a l'escriptura, es presenten en un llenguatge popular i col·loquial, plantejat per a tots els públics. En aquest sentit, a part de la possibilitat de conèixer "les interioritats i els secrets" dels personatges, el títol també permet reviure la nostàlgia d'una època del país, sense deixar de banda l'actualitat.

Per dur a terme la presentació del llibre, que s'ha fet a la llibreria Ona, dues de les tres Teresines han protagonitzat la trobada juntament amb Milán i Vinyes, en un espai que s'ha vestit per la ocasió simulant un dels espais del pis de les germanes. Aquesta escenografia es podrà veure fins el cap de setmana, complementada amb diferents panells que omplen la llibreria barcelonina.