El jurat professional del Benidorm Fest 2024 patirà un important canvi de cares a les semifinals i la gran final. Marta Piekarska, la cap de la delegació polonesa en el Festival d'Eurovisió, substituirà com a integrant del panell d'experts a Twan van de Nieuwenhuijzen que, per motius personals, no podrà acudir al certamen musical de TVE.

Piekarska és una professional de la Televisió Pública de Polònia (TVP). Ha dirigit multitud de projectes incloent festivals, produccions internacionals, concursos i concerts en directe amb artistes polonesos i internacionals. Va ser la responsable del Festival d'Eurovisió Júnior en les edicions de 2019 i 2020 que es van celebrar a Polònia. A més, ha estat la presidenta del Grup Directiu d'Eurovisió Júnior. El jurat del Benidorm Fest 2024 estarà format per vuit experts; quatre nacionals i quatre internacionals. La portaveu serà la cantant, compositora, actriu i ballarina Beatriz Luengo. Ho completen Ángela Carrasco, cantant, actriu i coach vocal; Carlos Baute, cantant, compositor, actor i presentador; Guilli Milkway, productor musical i cantant del conegut grup La Casa Azul; Lee Smithurst, cap de la delegació britànica en Eurovisió i productor executiu del Festival d'Eurovisió 2023 a Liverpool; David Tserunyan, cap de la delegació d'Armènia que va ser membre del grup de referència d'Eurovisió i el productor executiu d'Eurovisió Júnior 2022 a Erevan (Armènia); i Nicoline Refsing, directora creativa d'actuacions artístiques, programes de televisió, gires musicals, etc, a més de la pròpia Piekarska. El guanyador del Benidorm Fest 2024 es decidirà novament mitjançant una votació mixta entre el jurat professional (50%), el vot demoscópico (25%) i el públic a través de trucades de telèfon i/o SMS (25%). Conforme s'estableix en les Bases Benidorm Fest 2024, RTVE publica la mecànica de les votacions de les dues Semifinals (dimarts 30 de gener i dijous 1 de febrer) i de la final (dissabte 3 de febrer), una setmana abans que arrenqui l'espectacle. D'entre els vuit aspirants de cadascuna de les semifinals, només quatre aconseguiran avançar a la gran final del dissabte 3 de febrer. Els quatre artistes de cada semifinal que obtinguin una menor puntuació quedaran eliminats del procés de selecció. En la gran final, el resultat de la suma de tots els punts determinarà el guanyador del Benidorm Fest 2024. A més, la cançó guanyadora de la tercera edició del certamen alacantí representarà a Espanya en la 68a edició del Festival d'Eurovisió 2024, que tindrà lloc a Malmö, Suècia, el pròxim 11 de maig.