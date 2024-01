Cada cop queda menys per a l'apagada definitiva de la TDT i, per tant, l'adéu als canals de definició estàndard (SD). Una transició cap a l'alta definició (HD) que estava prevista per al 2023 i que, no obstant això, no es completarà fins al pròxim 14 de febrer. Aquest procés de modernització tindrà dues grans conseqüències.

D'una banda, la part positiva és que la desaparició de molts canals que s'havien mantingut fins ara permetrà l'alliberament d'espai a l'amplada de banda per millorar altres serveis com el 4K o el 5G. Com a contrapart, molts usuaris es veuran obligats a aconseguir un nou televisor o, com a mínim, amb un descodificador capaç de sintonitzar en HD. Sigui quina sigui la definició que prenguin els compradors, el que és segur és que aquests canals deixaran d'emetre en la versió més simple per començar a fer-ho només en HD. RTVE (a partir del 6 de febrer) La 1 La 2 Canal 24 Hores Teledeporte Clan Mediaset (a partir del 14 de febrer) Quatre Telecinco FDF* Energy* Divinity* Boing* *Fins ara, no comptaven amb una versió HD, però a partir del pròxim 14 de febrer la implementaran per començar a emetre només en aquesta modalitat. Atresmedia (a partir del 14 de febrer) La Sisena Antena 3 Neox* Nova* Mega* *Fins ara, no disposaven d'una versió HD, però a partir del pròxim 14 de febrer la implementaran per començar a emetre només en aquesta modalitat. Canals autonòmics Emeten en HD des del passat 16 de gener: Cat3 Televisió Canària Començaran a emetre en HD el 8 de febrer: Telemadrid EITB Començaran a emetre en HD el 12 de febrer: Canal Sud À Punt CMM Ib3 RTPA Començaran a emetre en HD el 14 de febrer: La 7