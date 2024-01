Atresmedia premia a Valeria Ros amb un nou format. La còmica i col·laboradora de 'Zapeando' serà la presentadora de 'Sexo, Famosos y Muñecos de Trapo’, el nou programa d'Atresplayer, que s'estrenarà diumenge que ve 11 de febrer.

Fernando Romay i Samantha Hudson seran els protagonistes dels dos primers lliuraments. A ells, s'uniran en els següents episodis Edu Soto, Henar Álvarez, Estrella Xtravaganza, Ricky Merino, Victoria Martín, El Sevilla i Gakian. Tots seran els famosos convidats per a participar en aquest particular club de lectura presidit per Valeria Ros.

En aquest format produït per Cuarzo ('La isla de las tentaciones', 'Falso amor'), els propis protagonistes seran els que llegeixin per primera vegada i posin veu a la recreació dels relats eròtics elaborats pels seus fans, en una escena feta amb ninots de drap. Per part seva, Ros serà l'encarregada d'amenitzar aquesta conversa lliure de prejudicis generant un ambient còmode, divertit i ple d'espontaneïtat, en un programa que ofereix el que promet: sexe, famosos i ninots de drap.

Els convidats mostraran el seu costat més picant i desconegut en una conversa molt natural sobre la seva vida sexual, deixant de costat tabús. Naturalitat, riures, gustos secrets i moltes anècdotes divertides seran les pinzellades amb les quals es construirà aquest nou format.