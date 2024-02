Netflix ha desgranat aquest dijous a Madrid les grans estrenes previstes per al 2024, entre les quals destaca un 'remake' del clàssic de Jaime de Armiñán 'Mi querida señorita', que produiran els Javis. Es tracta d'una adaptació de la pel·lícula homònima que el 1972, protagonitzada per José Luis López Vázquez, film nominat als Oscar com a millor pel·lícula estrangera. La plataforma també ha presentat la sèrie documental sobre la baronessa Thyssen, en què es narrarà de primera mà la seva història. Netflix estrenarà durant l'any produccions com la segona temporada d''El juego del calamar' o la pel·lícula 'El hoyo 2'.

"Es tracta d'una adaptació, els temps han canviat i creiem que és un bon moment per revisitar aquesta història, una narració d'identitat de gènere i d'amor meravellosa i mainstream", han detallat Javier Calvo i Javier Ambrossi sobre 'Mi queruda señorita', que consideren que és un repte creatiu que es pot adaptar "sense perdre l'essència". Javier Calvo i Javier Ambrossi també han presentat la primera imatge del personatge del repartiment de 'Superestar', la nova sèrie creada per Nacho Vigalondo, que abordarà l'inici artístic de la cantant Yurena. Ingrid García-Jonsson interpreta la Tamara, Natalia de Molina a Loly Álvarez, Secun de la Rosa a Leonardo Dantés, Pepón Nieto a Tony Genil, Carlos Areces a Paco Porras, Julián Villagrán a Arlekin i Rocío Ibáñez es posa a la pell de Margarita Seisdedos, la mare de la Tamara.