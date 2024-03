Fa un any, Netflix va provocar un autèntic terratrèmol quan va anunciar que acabaria amb els comptes compartits, un ús molt estès entre els abonats a les plataformes per compartir despeses. Mesos després, Disney+ va avançar que seguiria el seu exemple i ara és HBO la que se suma a la tendència dels gegants de l’streaming per augmentar beneficis.

Així ho ha avançat Bloomberg al·ludint a les declaracions de JB Perrette, CEO i president de streaming i joc globals de Warner Bros. Discovery. L’esmentat mitjà concreta que aquesta mesura es començarà a aplicar a HBO a finals del 2024, però que no serà fins al 2025 quan s’implanti a nivell general. El que no és clar, però, és si utilitzarà el mateix sistema que Netflix. És a dir, si obligarà els seus abonats a establir la seva ubicació principal dels comptes a través de la connexió del dispositiu a una adreça IP. Tampoc se sap si la mesura es prendrà alhora a tots els països i es farà de forma progressiva. La companyia, que fa uns mesos ja va apujar el preu de la subscripció, està en ple procés de reformulació amb la seva transformació a Max, encara pendent d’implantar-se a Espanya. L’aplicació unirà els continguts de HBO i Discovery, coneguda pels seus populars realities i documentals.