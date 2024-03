«New Amsterdam»: els casos de l’hospital més antic dels EUA

Trames romàntiques, familiars i mèdiques s’entrellacen a New Amsterdam, sèrie creada per David Schulner, un dels guionistes de la reeixida Desperate Housewives (Mujeres desesperadas) de la cadena ABC, que arriba aquesta nit a Divinity (22.00 hores). La ficció, protagonitzada per Ryan Eggold (The Blacklist), aborda també diversos aspectes del sistema sanitari nord-americà com les assegurances de salut o les elevades factures mèdiques.

Inspirada lliurement en el llibre Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue del doctor Eric Mannheimer, que va ser director del centre mèdic novaiorquès durant més d’una dècada, la ficció narra la lluita i vicissituds de Max Goodwin, el nou director mèdic del New Amsterdam, l’hospital públic més antic dels Estats Units que afronta una època complexa, marcada per una mala reputació i per una alarmant falta de finançament.

Amb el seu talent, professionalitat i carisma Goodwin intentarà revertir aquesta situació amb una determinació que infondrà noves esperances a la plantilla. «Com puc ajudar?» és la frase que marcarà la gestió de Goodwin al New Amsterdam, un home que no accepta un «no» per resposta, que no s’amilanarà davant de res i que canviarà la dinàmica de l’hospital per tornar-li la glòria.

Burocràcia i pocs recursos

Instal·lacions descurades, burocràcia i escassos recursos són els principals esculls que haurà d’esquivar el doctor Goodwin, mentre intenta involucrar l’equip de facultatius d’hospital en la posada en marxa del seu pla i s’enfronten a casos clínics complexos. L’elenc protagonista de New Amsterdam, que compta al seu palmarès amb un premi de la Hollywood Critics Association Television, el completen Janet Montgomery (Cisne negro), Frema Agyeman (Sense8), Jocko Sims (The Last Ship), Tyler Labine (Voltron: El defensor legendario) y Anupam Kher (Hotel Bombay).