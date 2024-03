El vell jugador 1 d''El joc del calamar', condemnat per un delicte d'abús sexual

El vetarà actor O Yeong-su, que va aconseguir fama global amb el seu paper a la sèrie de Netflix 'El joc del calamar', ha estat condemnat avui a una pena en suspens de vuit mesos de presó per assetjar sexualment una dona el 2017.

El jutjat del districte de Suwon (sud de Seül) ha considerat avui que el relat de la víctima és consistent, i per això ha condemnat O a sotmetre's durant 40 hores a un programa per a assetjadors i li ha imposat la pena de presó, que queda en suspens durant dos anys.

Si durant aquests dos anys O no viola cap llei no haurà de passar per presó.

El tribunal ha assegurat que ha fallat que el relatat per la víctima "no és una cosa que es pugui inventar".

O, de 80 anys, va ser imputat el novembre del 2022 per haver abraçat i besat a la galta una dona entre l'agost i el setembre del 2017 durant una gira teatral, per a la qual cosa la Fiscalia va demanar un any de presó.

L'intèrpret, que ha negat els càrrecs des del principi, ha dit en sortir del jutjat que apel·larà el veredicte emès avui.

O, que va guanyar el Globus d'Or el 2022 a millor actor de repartiment pel seu paper de jugador 001 a "El joc del calamar", va iniciar la seva carrera en la interpretació als anys seixanta, principalment al teatre, on ha treballat en centenars obres del teatre clàssic coreà i occidental.

Va passar a integrar després la Companyia Nacional de Teatre de Corea abans de tenir papers puntuals en cinema o televisió.