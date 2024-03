El cridaner canvi físic de Carmen Borrego després de demanar auxili a Superviventes: "Si us plau, traieu-me d'aquí"

El canvi de platja a Supervivientes és un moment crucial del programa ja que, per als concursants, suposa canviar les poques comoditats de les que han pogut gaudir fins aleshores per unes condicions molt pitjors. En l'emissió d'aquest cap de setmana va ser el grup de Carmen Borrego a qui li va tocar fer les maletes: es van acomiadar de Playa Olimpo per passar a viure i competir a Playa Condena, un canvi que es va fer de nit i que no va agradar gaire als concursants.

Just posar un peu a Playa Condena, els supervivents es van adonar que s'havien quedat sense cap comoditat a l'hora de dormir i van confessar sentir-se superats pel nou escenari. La més tocada, Carmen Borrego, qui, desanimada, va afirmar als seus companys: "Jo me'n vaig aquesta nit, això ja és massa. Me'n vaig, me'n vaig, me'n vaig". I mentre Kike Calleja l'intentava consolar, ella continuava dient entre llàgrimes: "No puc més, jo no em quedo en aquest lloc així, em moro de por, em moro de por". I, sense poder més, la germana de Terelu Campos va caure rendida a terra plorant desesperadament.

L'endemà al matí, la supervivient parlava amb els seus companys de com sentia, que no tenia forces. Argumentava que no tenia energia, que estava marejada, que no podia menjar i que portava tres dies sense i ingerir res, fet que l'havia deixat buida. I s'acomiadava un a un dels seus companys d'equip abans que Kike l'agafés entre els seus braços i l'ajudés a pujar a la barca. Era un adeu definitiu? No.

Minuts després, Borrego tornava a Playa Condena amb la cara més relaxada i visiblement menys preocupada. Després d'haver vist el metge, assegurava que s'havia quedat més tranquil·la i explicava que “la tensió alta és la tensió emocional i ja m'ha donat laxant”. Kike, alegrat pel canvi d'actitud, li preguntava si s'alegrava de quedar-se i ella, sense pensar-ho dues vegades, responia: "en el fons, sí, perquè anar-te'n d'aquesta manera... ja saps com sóc jo, que sóc molt guerrera. De moment em quedo".

"Arriba un punt en què de qualsevol cosa se te'n fa una muntanya"

Després de veure tot el que Borrego ha patit aquests dies, Sandra Barneda li preguntava des del plató què li passava aquella primera nit a 'Playa Condena'. "Està sent molt dur, crec que fins ara he estat molt forta i ho segueixo sent mentalment, però estic molt feble físicament i arriba un punt en què de qualsevol cosa se te'n fa una muntanya", va respondre Carmen Borrego. La presentadora li va llançar un missatge d'ànim, que va fer extensible a tots els altres participants: "Per això us guanyeu la medalla de 'Supervivents' cada dia que aguanteu".