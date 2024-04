El confort de Bárbara Rey albergada a Antena 3

N o havíem comentat encara l’estrena de la nova temporada de Tu cara me suena. Onze anys seguits a Antena 3 i continua amb una audiència portentosa. La virtut d’aquest programa és haver sublimat el karaoke, afegint-li una entretinguda miscel·lània de transformisme, humor, espectacle arrevistat i fins i tot un toc cursi per acabar d’arrodonir el xou.

És una combinació blanca perfecta, que la fa possible el talent del seu director, Tinet Rubira, de la productora Gestmusic, integrada al grup Banijay, una de les multinacionals de producció i distribució audiovisual més important d’Europa. Va agradar molt en aquesta primera entrega la clonació que va fer Raquel Sánchez Silva de Mary Bas, de Nebulossa, amb el tema Zorra. També Julia Medina, que va vèncer amb la seva recreació de Laura Pausini. No obstant, l’engranatge del programa és de tanta precisió que és irrellevant qui guanyi en cada entrega. L’espectacle funciona com un tot. A mi particularment em va semblar interessant la incrustació, en un moment donat, de Bárbara Rey. L’estava clonant Juanra Bonet, perfectament caracteritzat, cantant Mi libro de amor, aquella cançó que cantava en el programa Palmarés a la TVE dels anys 70, i que pel que sembla tant reescalfava el llavors monarca Joan Carles I.

A l’acabar l’actuació de Bonet, va sortir Bárbara Rey, l’autèntica, i van rematar repetint les dues Bàrbares, a duo, la cançó. ¡Ah! Es notava que Bárbara Rey disfrutava. Albergada ara en l’imperi Atresmedia, està disfrutant d’un confort que a Telecinco mai va gaudir. Probablement li pagaven bé, però ja sabem com s’ho cobra, i què és el que exigeix a canvi, l’imperi Mediaset. Va ser defenestrada el 2023 per Borja Prado, fill de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que va ser testaferro de Joan Carles I. Però ara que finalment el seu defenestrador ha sigut defenestrat al seu torn, i ja no pinta res a Mediaset, és estrany que el nou cap d’aquest imperi, Alessandro Salem, no hagi aixecat encara el veto a Bárbara.

Per a ella en el fons és una sort. Si es trobés dins de Telecinco ara l’obligarien a lluitar contra el seu fill, Ángel Cristo Jr, que l’està posant a parir a canvi d’unes quantes monedes des dels Cayos Cochinos del programa Supervivientes. Bárbara, resguardada a Atresmedia, almenys ara per ara, gaudeix d’una tardor existencial la mar de còmoda.