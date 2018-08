El concurs de gossos d'Òden canvia el format

Odèn acull aquest cap de setmana la tretzena edició del seu concurs de gossos d´atura. Començarà diumenge, 12 d´agost, a les deu del matí, i es clourà amb el dinar i la sobretaula amb els pastors. Florenci Serra, pastor i president del concurs, destaca el dinar com a conjunció de públic i participants, de tal manera que poden «intercanviar experiències, i històries diverses».

Una de les novetats d´aquest any és un canvi en el format de l´esdeveniment. «Es farà una sola prova tota seguida que durarà deu minuts, en comptes de les dues que fèiem abans. D´aquesta manera, podrem veure més estona el gos treballant, podrem analitzar més el seu comportament», continua Serra, que és el segon any que exerceix de president i també serà un dels concursant. Ha entrat durant diversos anys a la competició i fins i tot en va ser guanyador els anys 2007 i 2014.

Serra va començar gràcies al cèlebre pastor de l'Estartit Jordi Muxach, campió d'Odèn els anys 2011, 2015 i 2016. Muxach havia competit durant anys amb la famosa gossa Coloma (1992-2006). La història viva dels pastors i pastores catalans es podrà veure enguany a Odèn a través d´una exposició de collars de fusta musicats «amb aquells gravats que feien els pastors», segons l´organització del concurs. Les obres provenen de diferents punts del territori català.

Enguany hi haurà deu participants: Hilari Novillo, Jordi Muxach, Juli Bayot, Armand Flaujac, Esteve Ribero, Víctor Bengoetxea, Javier Olaciregui, Ismael Boix, Javier Garcia, José María Pleguezuelos, Ferran Riu i el mateix Florenci Serra. Entre els noms s´hi troba Ribero, el guanyador de l´any passat, a més de campions de Catalunya i d´Oceja, a l´Alta Cerdanya. En total, hi haurà cinc ramats de vint ovelles cadascun. «Un total de cent ovelles muntanyeses, també anomenades del país», afirma Serra.



Meteorologia



Segons l´organització, «de moment sembla que es torna a estitllar, és a dir, que el temps aguantarà i no plourà». La celebració es pot portar a terme any rere any gràcies a la col·laboració desinteressada dels veïns d'Odèn, a més del suport del Consell Comarcal del Solsonès i el patrocini de l'Ajuntament d'Odèn i la Diputació de Lleida. Els organitzadors també destaquen la col·laboració de la família de la casa Encies, que aporta «el seu ramat amb el seu amo Florenci Serra al capdavant». És un ramat que ja fa tres generacions que manté la mateixa raça.