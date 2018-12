Macedònia publica «Escandalisiós», un disc «punyent» perquè petits i grans «trobin l'equilibri»

El nou disc de les Macedònia, 'Escandalisiós', ha sortit a la venda aquest divendres amb onze cançons ben diferents entre elles però que entre si "busquen l'equilibri". Com també el busquen els temes "punyents" que porten "fins i tot a l'extrem" per fer obrir els ulls sobre el 'bullying' o l'abús de les xarxes socials. "Es tracta de trobar l'equilibri entre aquests extrems, entre societats o emocions", diu una de les cantants, Mar Blanch. A més d'arribar als nens, consideren que els pares "poden escoltar bona música", barrejant estils tant diferents com el rock o el 'reggaeton'. Per primera vegada en els quinze anys del grup i sent la quarta generació de les Macedònia, s'animen a cantar un tema en anglès, 'Inclusive World'.

Macedònia segueix fidel a l'estil que l'ha caracteritzat sempre però renovant-se com ho fa la seva jove audiència. Carlota Arrey, Noa Massoutié, Anna Cascos, Mar Blanch i Gina Santaló són, des del 2016, la quarta generació de les Macedònia i ho seran fins el 2021. 'Escandalisiós' és el seu segon disc, després d''Estic contenta' (2017). "Hem canviat moltíssim la veu i ja som més autònomes, hem trobat més el nostre estil. Abans teníem més por de dir el que pensàvem", ha assegurat Gina Santaló sobre la seva progressió en només dos anys.

L'evolució també s'ha notat en el disc, amb un repertori molt variat, tant musicalment com pel que fa a la temàtica de les cançons. El que no canvia és que tots els temes "ocupen i preocupen" als nens. "El que volem és fer-nos sentir amb aquests temes tant punyents. Volem arribar a tots els nens i nenes i que les cançons els hi serveixin d'alguna cosa", ha dit Anna Cascos.

Balades, rap, reagge, 'reaggeton', electrònica, rock o pop són els estils que barreja l'àlbum, composat per Dani Coma, qui va impulsar el grup l'any 2003. "Macedònia sempre ha estat un grup de ballar. Hem afegit més moments bojos, de música sola i només ballar", ha detallat Cascos. Per primera vegada interpreten un tema on toquen totes juntes algun instrument.

Comunicació i inclusió



El bullying és un dels temes que tracten a la cançó 'Sola'. "Es poden sentir identificats. Va bé que els nens tinguin una via més per augmentar la comunicació a casa seva", ha dit la cantant. El tema que dona nom al disc, 'Escandalisiós', unió de la paraula 'escàndol' i 'deliciós', tracta "l'instant previ". "Quan tens moltes ganes que passi una cosa, però tota aquesta il·lusió que estàs agafant vol dir que ja estàs vivint el moment", ha explicat la cantant. Està inspirat en l'article "L'instant previ" de la traspassada periodista Tatiana Sisquella.

D'altra banda, la cançó en anglès "Inclusive World", encàrrec del Síndic de Greuges de Barcelona, tracta la necessitat de construir una societat "que inclogui tothom, tingui les problemàtiques que tingui". "Hem d'integrar a tothom perquè un dia ens poden excloure a nosaltres", ha dit Carlota Arrey.

Sent el dotzè disc de la formació, lluny queda el 'Superfashion' que va situar les Macedònia com un grup referent del públic infantil a Catalunya. "Lo guai és que cada generació té els seus propis fans i per això es van renovant cada cinc anys. Agafar noies més joves per a què els nens se sentin més propers a elles. És una de les màgies de Macedònia", ha conclòs Mar Blanch.