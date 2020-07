La Garrotxa, terra de laves i volcans

Posar els peus en l'interior d'un cràter volcànic és possible a la Garrotxa. Aquesta comarca gironina és l'autèntica terra dels volcans de Catalunya i són tot un símbol que no ens podem perdre, ja que són perfectament visitables i estan adaptats per fer una ruta sense excessives complicacions.

La Garrotxa sap explotar tot el potencial dels volcans i actualment treballa per tenir l'anomenat Espai Cràter, que es presenta com un equipament que explicarà el fenomen vulcanològic així com el patrimoni natural i cultural de la Garrotxa. I, per tant, prendrà el relleu de l'actual Museu dels Volcans de la ciutat d'Olot, que ha vingut realitzant aquesta feina des de l'any 1991, segons asseguren els seus promotors.

Aquest espai tindrà una clara voluntat educativa i divulgativa i permetrà mostrar totes les característiques volcàniques amb un equipament de primer nivell. L'anomenat Espai Cràter estarà situat al peu del volcà Montsacopa i explicarà amb tota mena de detalls com han evolucionat els volcans i permetrà també fer recerca científica. El projecte és molt ambiciós i, conjuntament amb aquest equipament, es pretén construir també un auditori i un parc urbà, tot perfectament integrat en el territori i respectant el medi natural.

Olot, i per extensió tota la comarca de la Garrotxa, ha sabut viure i conviure amb els volcans. Ha sabut igualment donar-li una gran sortida turística, cultural i divulgativa. El Parc Natural de la Zona Volcànica és considerat com un dels més importants de la península Ibèrica, ja que disposa de fins a quaranta cons volcànics i més de vint colades de lava. El parc disposa de diversos itineraris i senders que permeten fer una visita molt còmoda i interessant. Des de Turisme de la Garrotxa, es pot rebre tota mena d'informació per fer una visita a la zona volcànica, on es pot menjar, els allotjaments de la zona i altra informació d'interès.