Passeig costaner entre Llançà i el Port de la Selva

La Costa Brava, des de Portbou fins a Blanes, té molts racons impagables que mostren l'evolució del paisatge a partir de la mà de l'home i el modelatge provocat pels elements meteorològics. La força de la tramuntana, el vent del nord, ha estat un d'aquests elements vius que han donat caràcter al nostre litoral.

El tram de costa entre Llançà i Cadaqués és conegut popularment com la Mar d'Amunt. Els antics camins de ronda que resseguien la línia de mar des de temps immemorials són avui uns senders turístics cada cop més utilitzats. Entre ells, us recomanem seguir la ruta que uneix Llançà i el Port de la Selva, en qualsevol dels dos sentits. Té un traçat sinuós que transita entre cales, platges i penya-segats. La major part del camí està ben condicionat per passejar-hi sense massa complicacions. Hi ha baranes i escales en els llocs de més dificultat.

Si optem per sortir des de Llançà, podem fer-ho de l'esplanada de La Gola, sota l'antiga illa del Castellar. Farem una primera ascensió que ens permetrà veure, des del cim, el perfil de l'arribada de la carena dels Pirineus fins a Portbou i Cervera de la Marenda.

A poc a poc anirem descobrint cales i accidents geogràfics amb noms peculiars de llarga tradició, sovint vinculats al món de la pesca, com la Farella, les Tonyines, les illes del Falcó, el Cau del Llop, les puntes d'en Feliu i del Podaire o el cap de Bol. Arribats a aquest punt, farem l'entrada a l'espai de l'històric Far de s'Arenella, un edifici declarat Bé d'Interès Cultural i que va entrar en servei el 1913.

En aquest espai, hi trobarem una encertada balconada per a observar tot el paisatge d'aquesta part de la Mar d'Amunt i la badia del Port de la Selva, porta d'entrada al Parc Natural de Cap de Creus. Sortint del far, a mà dreta, podrem observar els antics búnquers militars de la base que hi havia hagut en aquest lloc, abandonada des de fa anys. Seguirem el camí de ronda per la platja del Port de la Vall. A les Banyeres dels Monjos, nom vinculat al proper monestir de Sant Pere de Roda, la platja de l'Arola es donarà la benvinguda al Port de la Selva.