Temps d'Spa, de Sant Fruitós, tanca perquè la covid-19 l'ha fet «inviable»

A través d'un escrit al seu perfil de Facebook, els responsables de Temps d'Spa han anunciat que l'establiment de wellness de Sant Fruitós de Bages tanca portes per "la inviabilitat del projecte" en l'actual situació d'epidèmia. La notícia arriba just l'any que Temps d'Spa compleix una dècada.

"Bona tarda a tothom. Després del Covid-19 i donada la situació de desconfinament, el projecte de Temps d'Spa es fa inviable. Per aquest motiu ens veiem obligats a tancar les portes de l'Spa de forma definitiva", assenyalen els propietaris, els quals donen les gràcies a "clients, treballadors, proveïdors, família, amics i coneguts" per haver estat "partícips d'aquesta meravellosa aventura". El negoci posa punt final a "un període fantàstic que queda en un agradable record" i demanen comprensió i confiança per "les possibles molèsties ocasionades".

Situat en uns baixos del carrer Sallent, i equipat amb una piscina i diverses zones d'aigua, a més, de cabines per a fer massatges, el negoci va néixer "per a oferir un refugi per als sentits, un espai on retrobar l'equilibri entre el cos, la ment i l'ànima", explica el web de l'empresa.

A continuació pots llegir el missatge que Temps d'Spa ha publicat a Facebook: