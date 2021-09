La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) celebrarà el dia 7 d’octubre la 21a edició de la seva Nit Empresarial, acte de referència per al teixit empresarial i socioeconòmic de la Catalunya Central.

L’eslògan de l’edició d’enguany, «Compromís + Col·laboració = Èxit», juntament amb la imatge d’un rusc, té l’objectiu de posar en valor el compromís i la col·laboració com a claus de l’èxit empresarial. El president de la UEA, Joan Domènech, destaca que «no només volem agrair l’aposta i confiança per l’entitat durant aquest any i mig complex i difícil per part de les empreses associades, sinó que també volem reconèixer, una vegada més, tot el que les empreses fan per fer prosperar el nostre territori, per salvar els llocs de treball, per cooperar entre elles davant la pandèmia». Domènech afegeix que «la Nit Empresarial UEA és l’escenari i altaveu del que el múscul empresarial vol expressar. Volem plasmar que només el treball en equip, la cooperació, la col·laboració, la unitat, la tenacitat, l’organització, la labor... són part d’aquest èxit. Tots i totes formem part d’aquest rusc».

La 21a Nit Empresarial UEA tindrà lloc el dijous 7 d’octubre a l’INS Milà i Fontanals d’Igualada a les 19 h i tindrà la presència del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que presidirà l’acte.

L’esdeveniment té el suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona.