La cervesera Damm s'ha vist obligada a aturar la producció de la seva fàbrica al Prat de Llobregat després de ser víctima d'un ciberatac, segons les fonts consultades per aquest diari. Les instal·lacions de la cervesera, que funcionen amb un alt grau de dependència dels serveis informàtics, han vist greument alterada la seva activitat des d'aquest dimecres al migdia. Els responsables de la companyia s'afanyen des de llavors a tractar de minimitzar els danys causats.

No és l'única companyia amb activitat a Catalunya afectada per atacs d'aquest tipus. Companyies com Mediamarkt també han patit recentment atacs informàtics que han bloquejat els seus servidors a Europa.

El virus utilitzat seria del tipus 'ranswore', concretament la modalitat Conti; un nou virus informàtic amb el qual estan amenaçant recentment a moltes empreses amb filtrar les seves dades. En els últims anys els casos de companyies que pateixen xantatges per pirates informàtics s'ha multiplicat. És una pràctica que consisteix a inutilitzar el sistema informàtic, o a segrestar informació de les bases de dades, i reclamar un pagament per a solucionar-lo. Han patit aquests ciberatacs empreses de diversa grandària, tant del sector públic com privat. Fins i tot han caigut en les xarxes d'aquests delinqüents organismes tan sensibles com els hospitals.