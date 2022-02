El Consell Comarcal del Bages posa a disposició d’empreses i treballadors del territori un fons dotat amb 162.527,84 euros per donar suport a la indústria de l’automoció local. El fons és finançat per la Diputació de Barcelona, que, en conjunt, desplega un total d’1,5 milions d’euros per a aquest programa a tota la demarcació.

El pla pretén promoure l’adaptació de les empreses i treballadors al nou escenari del sector, marcat per la irrupció del vehicle elèctric i els nous usos en mobilitat. El programa ofereix assessorament a una desena d’empreses de la comarca per potenciar la seva competitivitat i la internacionalització, a més de promoure entre els treballadors les eines per a una ocupació de qualitat, segons van explicar ahir al Consell Comarcal Javier Villamayor, coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació, i la consellera de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell, Cristina Fabregat. El programa, que ha de desenvolupar-se al llarg d’aquest any, preveu actuacions en tres àmbits: acompanyament als treballadors en la millora de l’ocupabilitat, suport a les empreses, i plans de recerca i innovació. En aquest sentit, Fabregat va destacar ahir el projecte que investiga aplicar la recuperació de metalls mitjançat microorganismes en el camp de les bateries dels vehicles elèctrics, que desenvolupa la UPC. Quant a l’acompanyament als treballadors, Fabregat va incidir en les mesures per atendre els treballadors i treballadores afectats pel tancament de la santfruitosenca Dayco, als quals s’orienta específicament per ajudar-los a trobar feina. Segons va explicar Villamayor, el programa va néixer arran de l’anunci, a començaments del 2020, del tancament de les plantes de Nissan a Catalunya, un cop a la línia de flotació del sector de l’automoció local que ha impactat, a banda dels 2.500 empleats de la multinacional a la Zona Franca i Sant Andreu de la Barca, en 65 centres de treball i 13.000 treballadors d’empreses auxiliars. Al Bages, el tancament de Nissan ha tingut impacte en cinc empreses de Manresa, Santpedor, Sant Fruitós de Bages i Balsareny i ha tingut afectació en 130 llocs de treball, segons dades del Consell Comarcal. Villamayor va destacar «la importància del paper que juguen els consells comarcals en el desenvolupament del sector de l’automoció», i va posar en valor el «treball de proximitat» que aporten aquests ens per fer arribar les polítiques en matèria de desenvolupament econòmic de la Diputació. «Treballem en xarxa», va insistir Villamayor. En aquest sentit, va recordar el paper de la Diputació en trobar comprador a les instal·lacions de la Bosch de Castellet i la Gornal.