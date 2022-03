El polígon industrial de Bufalvent, a tocar la C-55, és el més gran de Manresa i un referent al Bages i a tota la Catalunya Central. S’hi estén un teixit productiu potent, amb 260 empreses que donen feina a més de 4.000 treballadors.

Bufalvent ocupa un espai de 95 hectàrees edificables, 102.000 m2 de zones verdes i pràcticament la totalitat dels serveis bàsics i avançats. El sòl disponibles està exhaurit i la majoria de naus estan plenes.

Les empreses que s’ubiquen a Bufalvent són de diferents sectors, amb predomini de les dedicades a la metal·lúrgia i als transports. Però també hi ha empreses del sector tèxtil, alimentari, del vidre, el plàstic, la cosmètica, o relacionades amb l’automoció, entre d’altres.

Les empreses que desenvolupen la seva activitat a Bufalvent s’han anat adaptant a la nova era tecnològica, millorant en els processos i sistemes de producció i organització. A Bufalvent hi ha una indústria moderna, competitiva i en alguns casos amb molts anys d’experiència.

Actualment, el polígon de Bufalvent està ben enjardinat, pavimentat, molt ben senyalitzat i amb serveis destacats com són la seguretat privada, la restricció d’accessos i videovigilància a les nits, els caps de setmana i festius, també una bona xarxa de fibra òptica, i una escola bressol al servei dels treballadors.

L’estat de salut actual és bo però no sempre ha estat així. Als anys 90, les més de cent mil hectàrees de zones verdes estaven completament abandonades ; els visitants que s’hi acostaven tenien dificultats per trobar el polígon, o, ja a dins, localitzar les empreses; i la falta de vigilància havia fet augmentar la inseguretat a la zona. El malestar creixent va portar un grup d’empresaris a organitzar-se per aturar la degradació del recinte empresarial. Calia crear una comunitat que detectés els problemes, que es cuidés de resoldre’ls i que tingués prou força per fer d’interlocutor davant de l’Ajuntament. El juny del 1990 es va crear l’Associació d’Empresaris de Bufalvent amb l’objectiu d’aconseguir «un polígon industrial ordenat».