L’Associació d’Empresaris de Bufalvent ha tingut un paper clau perquè el polígon sigui un referent a Manresa i a tot Catalunya. «És un polígon capdavanter en la innovació de serveis i un referent en gestió», remarca Bernat Ladrón de Guevara, president de l’associació.

L’entitat va néixer el 18 de juny del 1990 de la mà d’un grup d’empresaris que va apostar fort per dotar el polígon de serveis i tenir-lo net i endreçat, així com també ser un interlocutor amb els agents públics (Ajuntament, Consell, Diputació i Generalitat). Al llarg de 32 anys s’han aconseguit projectes de gran importància com la seguretat privada, la restricció d’accessos, l’escola bressol, la fibra òptica, l’oficina de sinèrgies i impulsar la col·laboració dels diferents polígons de Manresa.

L’Associació «té una clara vocació de servei», apunta Bernat Ladrón de Guevara, gràcies a la qual «Bufalvent disposa d’una infraestructura i serveis de primer ordre, que faciliten l’activitat de les empreses». L’entitat aglutina actualment unes 200 empreses, que és una representació al voltant del 80%.

La junta directiva es renova cada quatre anys i a cada mandat es marquen uns objectius per treballar. En un moment com l’actual, de grans transformacions socials i econòmiques, «els reptes són molts i variats». I l’objectiu de l’associació «és adaptar els serveis a aquesta nova realitat», diu Bernat Ladrón de Guevara.

En aquests moments els projectes que l’Associació d’Empresaris del Polígon de Bufalvent té entre mans són el desenvolupament de la nova llei dels APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) aprovada per la Generalitat; el projecte de millora de la mobilitat; i la creació de comunitats energètiques. Per tirar-ho endavant, l’Associació té, des de fa anys, una relació molt fluïda i de cooperació amb l’Ajuntament de Manresa: «Bufalvent és un exemple de cooperació públic/privada que ha donat i dona molts bons resultats», assenyala el president.

A la foto: Junta directiva de l’Associació d’Empresaris del polígon de Bufalvent. D’esquerra a dreta: Ernest Navarro, secretari (MAICAR); Antoni Valls, tresorer (Valls Germans); Bernat Ladrón de Guevara, president (Manubens); Maria Casals, vocal (Casals Cardona Industrial); Pilar Brunet, vocal (Ribera Digital); Joan Llansó, vicepresident (Traccions Manresa); Ester Jo, vocal (Const. Mecàniques Joan Jo Camps); Lluís Lázaro, vicepresident (Lázaro Metalpres); Marc Vidal, vocal (Vidaltech). També formen part de la junta: Rosa Ars, vicepresidenta (Special Events); Sergi Corcuera, vocal (AFM); i Jaume Torruella, vocal (Starg Bages)