Al voltant de quatre milions de llars a Espanya podran sol·licitar a partir d'aquest dimecres, 15 de febrer, l'ajuda única de 200 euros que el Govern va aprovar a finals del 2022, juntament amb la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments. Es tracta d'un ajut dirigit a totes aquelles persones amb baix nivell d'ingressos i de patrimoni.

El 7 de gener el Ministeri d'Hisenda va activar la pàgina web des d'on es pot fer la sol·licitud, per a això cal omplir un formulari especial. El formulari per a l'ajuda de 200 euros està disponible en la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a l'ajuda poden accedir les persones físiques de baix nivell d'ingressos i patrimoni, que durant el 2022 hagin estat assalariats, autònoms, o beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació.

Aquesta ajuda es facilita en un pagament únic, i es pot sol·licitar des del 15 de febrer fins al 31 de març.

D'entrada, hi ha uns límits d'ingressos establerts

Haver obtingut en 2022 ingressos familiars que no superin els 27.000 euros íntegres, sense descomptar despeses ni retencions. Els ingressos familiars són els del sol·licitant més els del cònjuge o parella de fet i, sempre que convisquin amb ell, els de pares i avis de tots dos, així com els descendents que donen dret a aplicar el mínim per descendents en l'IRPF.

Sense comptar l'habitatge habitual, deixant aquest a un costat, no es poden superar els 75.000 euros de patrimoni.

Encara que estiguin per sota del límit d'ingressos, no tenen dret a l'ajuda els qui, a 31 de desembre de 2022:

Percebin l'I ngrés Mínim Vital.

Els pensionistes de la Seguretat Social, de classes passives o d'una mutualitat.

de classes passives o d'una mutualitat. No hagin estat donats d'alta en algun règim de la Seguretat Social o mutualitat durant el 2022, excepte beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació.

Els administradors de societats mercantils que no haguessin cessat la seva activitat a 31 de desembre de 2022 i els titulars d'accions o participacions en societats mercantils no negociats en mercats organitzats.

Com es demana l'ajuda de 200 euros?

L'ajuda només es pot sol·licitar a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, per a això és necessari disposar de Cl@ve, certificat electrònic o DNI-e.

Per a aconseguir Cl@ve

Pots registrar-te a Cl@ve directament a través d'Internet, sol·licitant la carta d'invitació que rebràs per correu postal en el teu domicili fiscal i completant el registre posteriorment utilitzant el Codi Segur de Verificació que apareix en aquesta carta.

Per a aconseguir Dni-e

El DNI electrònic també és un sistema senzill que a més et servirà per a molts altres tràmits. Si encara no el tens operatiu, pots activar-lo des d'aquest enllaç.

Quan i com ho abonaran?

En la sol·licitud hauràs d'indicar un número de compte. En aquest número t'ingressaran el pagament dels 200 euros a tot estirar fins al dia 30 de juny. Si, després d'haver-ho sol·licitat, resulta que no compleixes els requisits, et denegaran l'ajuda, explicant-te els motius, però en cap cas seràs sancionat per haver sol·licitat l'ajuda i no complir els requisits.