Texpol, empresa manresana del sector del tèxtil sanitari, ha cobert la seva teulada amb plaques solars, que permetran generar un terç de l’energia que necessita la planta per funcionar, segons ha fet públic la companyia. Es tracta de 745 plaques de 545 W cada una, amb una potència pic de la instal·lació de 406,023 kWp. Les instal·lacions de Texpol es troben al polígon dels Dolors de Manresa.

Amb aquest projecte, Texpol assegura en un comunicat que d'aquesta manera avança en la seva aposta per la sostenibilitat, amb una instal·lació que permet obtenir energia renovable i inesgotable. Amb les plaques solars, genera electricitat de quilòmetre zero i assoleix una autosuficiència energètica totalment lliure d’emissions de diòxid de carboni.

La instal·lació, que produirà anualment 482.339 kWh, contribuirà a reduir la petjada de carboni de l’empresa, ja que evitarà l’emissió a l’atmosfera de 125 tones de CO2 cada any. Aquesta xifra és l’equivalent a plantar 12.500 arbres. Els materials utilitzats, la forma d’obtenir l’energia i la capacitat d’adaptar-se a l’entorn fan que aquesta tecnologia no generi un impacte al lloc on s’ha instal·lat.

L’empresa valora el projecte com un pas important per ser cada dia més sostenibles i alhora competitius, ja que també contribuirà a reduir els costos energètics de la planta.

Sobre Texpol

Texpol és líder al mercat espanyol en la fabricació i comercialització de productes d’un sol ús per al sector hospitalari, clínic i assistencial com gases, apòsits, venes, etiquetes per a medicaments i esponges sanitàries. Té la seva seu central a Manresa i una delegació a Portugal. Els seus productes arriben a 25 països d’arreu del món.