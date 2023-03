La paraula més repetida pels pagesos amb qui ha parlat aquest diari és «preocupació» pel que fa als conreus de cereals de la Catalunya central, zona de secà, i posen de data màxima fins a mitjans d’abril per poder salvar la collita de cereal.

La situació perllongada de sequera, fa gairebé 30 mesos que no plou bé i les previsions no són gaire optimistes, podria posar en perill la pròxima collita de cereal. «En aquests moments estem en ‘stand-by’. Hi ha sequera superficial i la profunda és la més preocupant de cara a l’abastiment d’aigua. Calen diversos episodis de pluja per omplir els aqüífers», diu Joan Vidal, coordinador comarcal d’Unió de Pagesos (UP) a l’Anoia. En els mateixos termes s’expressa Ramon Sala, coordinador d’UP al Solsonès: «Hi ha molta preocupació, de moment no hi ha res perdut, però molt a perdre. Si no plou es perdrà tot, és la percepció dels pagesos».

Afirmen que el cereal està bé, però el farratge comença a patir, i «encara que plogui se’n ressentirà la producció», afirma Sala. El mateix diu Toni Bascompte, coordinador d’UP al Berguedà, «la sequera ja està fent mal perquè s’hauria hagut de regar a l’hivern, i la collita de farratge, encara que plogui, serà baixa, com la de l’any passat». Bascompte explica que «a la zona de l’alt Berguedà ha anat plovent i està més moll i en aquest moment el cereal no perilla. Ara, com més al sud es va, més cap al Bages, més just està d’aigua».

Sala també destaca que «els més perjudicats són els cultius de regadiu, i això farà que s’apugin els costos, també dels pinsos. S’ajunta la crisi mundial i el clima, fa patir».

Pel que fa als cultius d’arbres, la situació no és gaire diferent, ametllers, oliveres i vinya, perquè a l’hivern no ha plogut i no tenen reserva d’aigua. «Les oliveres no fan gaire bona cara perquè tenen una arrel fonda i no troben aigua, i la vinya necessita aigua a la tardor i a la primavera, estacions que pràcticament han desaparegut, i llavors poden aguantar a l’estiu», afirma el responsable de vinya d’UP al Bages, Jordi Crusellas. Afegeix que «les temperatures sostingudes de més de 40ºC estressen molt els ceps, i l’estiu passat vam tenir aquesta situació».

Per la seva banda, Josep Guitart, coordinador d’UP al Bages, alerta que, «si no plou, hi ha perill real que hi hagi explotacions que hagin de tancar, el bestiar depèn del farratge i de l’aigua, i se n’hi ha de portar. Hi ha masies aïllades que no en poden anar a buscar». Assegura que «entrem en una dimensió desconeguda. Pagesos de més de 80 anys no havien vist mai una sequera tan llarga, màxim d’un any o any i mig». Guitart destaca la gravetat de la situació i fins i tot afirma «que està en joc la sobirania alimentària del país».