El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el repartiment d'un total de 2.803 milions d'euros entre les comunitats autònomes per a polítiques actives d'ocupació aquest 2023. "Estem parlant de la xifra més alta de la història", ha assenyalat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha posat el focus acombatre l'atur de llarga durada. "Hem reduït en més d'un 14% els aturats de llarga durada –en unes 300.000 persones- però és veritat que continua essent un col·lectiu molt nombrós amb més d'1,2 milions", ha reconegut Díaz, que ha fet una crida directa als empresaris. "Contractin els aturats de llarga durada i, sobretot, els majors de 45 anys. No es pot prescindir del seu talent", ha assegurat la ministra de Treball.

"Quan un treballador o treballadora té 45 anys, creguin-me, es troba segurament en el millor de la seva carrera professional", ha puntualitzat Díaz, que considera l'atur de llarga durada com el principal problema en termes d'ocupació que té en l'actualitat Espanya. "Volem que les comunitats autònomes s'impliquin en l'abordatge d'aquestes realitats", ha reflexionat en veu alta la titular de Treball i Economia Social. Els 2.803 milions per a polítiques actives d'ocupació estan finançats principalment pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) amb quasi 2.572 milions , però també per 231 milions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La distribució territorial definitiva d'aquests fons s'aprovarà en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals que se celebrarà en les pròximes setmanes. "La distribució dels fons estarà supeditada a la consecució d'objectius específics", ha avisat Díaz, que ha parlat d'una doble avaluació interna i externa. "El mandat que dirigirem a la Conferència Sectorial és que en aquesta ocasió centrem les mesures d'ocupació a un dels col·lectius que major rellevància tenen per número i pel drama social que suposen: els aturats de llarga durada", ha insistit la ministra de Treball.

Llum verda a la nova llei de l'Economia Social

En paral·lel, el govern espanyol també ha donat llum verda a l'avantprojecte de la nova Llei integral de l'Economia Social i a l'estratègia espanyola de l'Economia Social 2023-2027. "Espanya es col·loca a l'avantguarda de l'economia social. Som el baluard d'aquesta economia a la Unió Europea i al món", ha celebrat Díaz, que ha recordat que l'economia social representa el 10% del PIB, el 12,5% de l'ocupació i està formada per més de 43.000 empreses. "Es tracta d'una gran desconeguda. Moltes vegades parlem de la importància del turisme en l'economia, que la té, i suposa el 12% del PIB, només dos punts més que l'economia social", ha reflexionat en veu alta la titular de Treball i Economia Social.

Díaz ha detallat que entre els objectius de les reformes hi ha "adaptar el funcionament de les cooperatives a les noves tecnologies, fer més efectiva la igualtat que ja promou aquesta formula empresarial o fomentar aquest tipus d'emprenedoria col·lectiva". "Es tracta d'una economia singularment solidària, feminista, que genera arrelament als territoris i especialment resilient. Aguanta les crisis millor que d'altres sectors", ha volgut deixar clar Díaz. "La normativa incorpora noves fórmules associatives que estan presents a l'Economia Social i que ja estan reconegudes a nivell europeu, com és el cas de les empreses socials", ha apuntat la ministra de Treball.

La nova llei integral de l'Economia Social també inclou el foment del contracte de transició a la "feina ordinària" per tal que persones vulnerables o en exclusió social puguin incorporar-se al mercat laboral des d'empreses d'inserció o centres especials d'ocupació. "Bàsicament ampliem el focus en els factors que determinen la vulnerabilitat i/o l'exclusió social. Que aquestes persones segueixin uns itineraris que facilitin la seva transició del mercat protegit al mercat ordinari", ha especificat Díaz. "La gran oblidada del PP va ser l'economia social, que va patir una travessa del desert d'onze anys. Ara ho estem resolent", ha conclòs la ministra de Treball i Economia Social.