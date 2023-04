Una majoria absoluta dels accionistes de Ferrovial han votat, en la junta d'accionistes de la companyia, a favor del pla de l'empresa de traslladar la seva seu social als Països Baixos.

Amb un quòrum del 77,6%, la junta ha aprovat l'operació per la qual la matriu espanyola es fusionarà amb la seva filial neerlandesa, el resultat de la qual crearà una nova companyia amb seu social en aquell país i que suposarà que la multinacional deixi de ser espanyola. En qualsevol cas, encara està oberta la porta perquè una part del percentatge que hi ha votat en contra, encara per saber, exerceixi el dret de separació, és a dir, que vengui les seves accions de l'empresa per oposar-se al fet que s'executi el trasllat.

Si un 2,56% dels accionistes exerceix aquest dret en el termini d'un mes a comptar des d'aquest dijous, l'operació no tirarà endavant, ja que la contraprestació a pagar per Ferrovial superarà el límit de 500 milions que va fixar en els termes de l'operació.

Si ningú no exerceix aquest dret, o almenys no s'arriba a aquest percentatge, es tancarà així un període de més d'un mes i mig de tensions entre el Govern espanyol i la companyia, després que l'executiu central va mostrar disconformitat amb l'operació i la companyia va defensar el dret d'escometre una fusió transfronterera, en aquest cas amb un país europeu.

L'únic serrell serà el cost fiscal de l'operació, és a dir els impostos a pagar pel trasllat. El Govern espanyol ja ha advertit que si l'Agència Tributària no troba motius econòmics (sinó fiscals) l'operació no quedarà exempta dels avantatges fiscals en aquests casos.

Per contra, el president de la companyia, Rafael del Pino, ha defensat durant el seu discurs en la junta d'accionistes que l'operació es podrà acollir al règim de neutralitat fiscal perquè té motius econòmics i no fiscals.

El principal accionista de Ferrovial és el seu president, Rafael del Pino, que controla el 20,4% del capital, seguit de la seva germana María del Pino (8,2%); el fons britànic TCI (6,4%), fundat per Christopher Hohn, un britànic multimilionari que apareix en el lloc 273 de la llista Forbes de les fortunes més grans del planeta; el seu altre germà Leopoldo del Pino (4,1%) i els fons BlackRock (3,18%) i Lazard (3%).