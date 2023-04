Només el 10% dels habitatges a la venda a la pàgina web de la Sareb estan a zones tensionades o d’alta demanda. L’anàlisi de l’oferta d’immobles de la Sareb realitzada per la immobiliària Idealista constata que l’impacte en el mercat de la posada a disposició dels habitatges del batejat en el seu dia com a «banc dolent» amb prou feines tindrà influència en l’oferta de lloguer i els preus.

En analitzar l’oferta d’habitatges de la Sareb en detall, Idealista constata que la majoria dels actius que li queden porten molts anys a la venda i s’han degradat majoritàriament. Els experts de l’empresa destaquen a més que «els habitatges que la Sareb afirma posseir a la seva pàgina web no estan catalogats per estat de conservació o per si pateixen o no una ocupació il·legal». Les conseqüències que se’n deriven és que la seva posada al mercat probablement requerirà alguna actuació i inversions, ja sigui per part dels llogaters o de les administracions que les tinguin en propietat.

A la pràctica, dos terços dels habitatges propietat de la Sareb es troben a municipis de baixa o molt baixa demanda de lloguer i a l’Aragó, Astúries i La Rioja el 99% de l’oferta existent no ha trobat en els últims anys cap comprador. El 27% de l’oferta d’immobles de la Sareb se situa a zones d’alta demanda i només el 10% a zones de molt alta demanda.

Castella i Lleó i Andalusia són les comunitats que més habitatges acumulen a zones de molt baixa demanda, amb el 6% i 5% respectivament. Per darrere hi ha Extremadura (3%), Castella-la Manxa (2%), Galícia i Astúries (1% en tots dos casos). En el cas de la baixa demanda, a l’Aragó, Astúries i La Rioja, la pràctica totalitat de l’oferta de la Sareb (el 99% en tots els casos) està a zones de baixa demanda. Per darrere hi ha Extremadura (97%), Galícia (96%), Castella i Lleó (94%) i Cantàbria (90%). A Navarra, la Sareb no té oferta a zones de baixa demanda, mentre que a Madrid només en té el 3%.

Per contra, als mercats més tensionats els habitatges de la Sareb estan situats a zones amb alta demanda, sent Madrid on més oferta d’aquest tipus es troba, el 64%. Per darrere hi ha les Balears amb el 58%, Catalunya amb el 47% i Navarra amb el 45%. Navarra també és la comunitat amb més oferta de la Sareb a zones de molt alta demanda, el 55%. A continuació se situen les Canàries (49%), Madrid (34%), Catalunya (20%) i Euskadi (18%).

Idealista ha analitzat els habitatges que la Sareb afirma tenir a cada municipi espanyol (46.540), els ha geolocalitzat i ha creuat cada habitatge amb la taxa de demanda relativa registrada a Idealista per a aquests mateixos municipis al primer trimestre del 2023. Per conèixer el rang d’aquesta demanda relativa, l’ha comparat amb la mitjana estatal en el mateix període i ha establert que 2,5 punts per sota de la mitjana és demanda baixa i més de 7 punts per sota és molt baixa, mentre que fins a 3 punts per sobre de la mitjana és alta, i més de 8 punts per sobre és molt alta.