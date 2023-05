L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha renovat la col·laboració amb Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, per millorar la inserció laboral al Berguedà dins la línia de formació i requalificació de les persones en situació d’atur, en especial dones majors de 30 anys. L’ACEB impartirà una formació dirigida a l’adquisició, la millora i l’actualització permanent de les competències i les qualificacions professionals per afavorir la inserció al mercat de treball.

Concretament, la patronal berguedana utilitzarà aquesta col·laboració per a la realització del certificat de professionalitat de nivell 2 d’Activitats Administratives

en la relació amb el client obert a quinze persones, preferentment dones majors de 30 anys. Els alumnes faran 800 hores, 680 de les quals són coneixements

tècnics i pràctics impartits i desenvolupats dins l’aula, i 120 hores de pràctiques no laborals dins d’una empresa.

El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, ha explicat que s’ha apostat per aquest certificat de professionalitat concret perquè s’ajusta a les necessitats del mercat de treball local i a les previsions d’ocupació i d’activitat econòmica. “Aquest és un dels perfils més demandats entre les ofertes de feina que arriben a la borsa de treball de l’associació a través del teixit empresarial de la comarca”, ha afegit, “persones amb la formació i qualificació necessàries per a poder treballar com a administratiu/va amb coneixements d’informàtica i ofimàtica i comptabilitat”.

Aquest certificat serveix per acreditar les corresponents qualificacions professionals, així com les competències professionals que capaciten pel desenvolupament d'una activitat laboral. En aquest cas, les activitats principals d’un departament comercial, de compres i/o magatzem, o en un servei de recepció, registre, atenció de reclamacions o atenció postvenda, i a realitzar les funcions a instàncies d'un responsable superior amb l’ús de mitjans informàtics i telemàtics i una llengua estrangera.

Joaquim Macià, director d’Institucions de CaixaBank a la direcció territorial Catalunya, i Josep Maria Serarols han materialitzat la col·laboració, la sisena entre les dues entitats.