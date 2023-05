El Banc Central Europeu (BCE) ha anunciat una nova pujada dels tipus de 0,25 punts, situant el tipus d'interès bàsic en el 3,75%. Si bé es tracta del setè increment consecutiu des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, la decisió suposa suavitzar l'estratègia de política monetària adoptada per l'entitat, que durant els últims mesos havia apostat per augments de mig punt o de tres quarts de punt. En el comunicat publicat aquest dijous, el BCE recorda que la inflació a l'eurozona continua sent "elevada" -per sobre l'objectiu del 2%-, però també apunta que la taxa ha disminuït progressivament durant els últims mesos i que les anteriors pujades de tipus ja estan fent efecte en les condicions de finançament a la zona euro.

A banda de l'increment del tipus bàsic, la resta de tipus que controla el BCE també s'apujaran un quart de punt. En el cas dels tipus per als préstecs immediats, aquest s'elevaran fins al 4%, mentre que el tipus que s'aplica a les entitats per dipositar diners al banc central s'eleva fins al 3,25%. Els canvis es faran efectius a partir del 10 de maig.

La decisió del banc central arriba en un context encara marcat per les tensions financeres viscudes les últimes setmanes en països com els Estats Units o Suïssa i en un moment on la inflació continua molt per sobre de les xifres que persegueix el BCE. De fet, segons les últimes dades provisionals publicades per l'Eurostat, l'increment de preus a l'abril va ser del 7%, una dècima més respecte al març. A més, el banc recorda que la pressió en la taxa d'inflació subjacent -la que no té en compte l'energia i els aliments no processats- "continua sent forta".

No obstant això, l'entitat presidida per Christine Lagarde defensa que les anteriors pujades de tipus s'estan transmetent "amb força" a les condicions de finançament i monetàries de l'eurozona. És per això que l'entitat ha decidit afluixar, advertint, això sí, que no tanca la porta a continuar elevant els tipus si ho considera oportú. "El Consell de Govern continuarà aplicant un enfocament independent de les dades per determinar el nivell i la durada apropiada de les restriccions", assenyala.

Paral·lelismes amb els Estats Units

La pujada anunciada aquest dijous pel BCE és la setena consecutiva des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna i fa que els tipus se situïn als nivells més elevats des de l'octubre de 2008. No obstant això, l'increment de 0,25 punts és el menys accentuat des de l'inici del conflicte.

L'estratègia del banc central és similar a la que ha adoptat la Reserva Federal dels Estats Units (FED), que durant els darrers mesos també ha suavitzat la pujada de tipus. Precisament aquest dimecres la FED va anunciar un increment dels tipus de 0,25 punts, situant-los en una forquilla d'entre el 5% i el 5,25%.

Malgrat tractar-se de la desena pujada consecutiva, el banc central nord-americà ha deixat enrere els augments de 0,75 punts que es van produir entre els mesos de juny i novembre per evitar comprometre el creixement econòmic i restringir en excés l'accés a finançament.

Sense novetats en el programa de compra d'actius

Com ve sent habitual en les reunions de política monetària, el BCE també fa menció a l'evolució del programa de compra d'actius (APP) i al programa de compres d'emergència davant la pandèmia (PEPP). En aquest aspecte, el banc central detalla que la mida de la cartera de l'APP continua disminuint a un ritme "mesurat i predictible" de 15.000 milions d'euros mensuals, una quantitat que es mantindrà fins a finals de juny. A partir d'aquell moment, es decidirà si es manté el mateix full de ruta o el volum de compres es redueix encara més.

Pel que fa al programa de compres d'emergència davant la pandèmia (PEPP), el BCE preveu reinvertir el principal dels valors adquirits a mesura que vagin vencent, almenys fins al final de 2024.