Patronal i sindicats afirmen que l’acord salarial consolidarà la recuperació

«Ens mereixem un aplaudiment», va començar dient el president de la patronal CEOE, després d’haver posat la seva signatura ahir al peu del cinquè Acord Estatal per a la Negociació Col·lectiva (AENC). Els presidents de les patronals CEOE i Cepyme, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, i els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, van rubricar l’AENC amb el qual els agents socials pretenen donar un marc als convenis de 2023, 2024 i 2025 que, entre d’altres qüestions, permetrà una puja salarial acumulada d’almenys el 10% en el conjunt del període.

En l’acte de la signatura, al Cercle de Belles arts, a Madrid, tots els portaveus van destacar la rellevància de l’acord per afermar el creixement econòmic, garantir el poder adquisitiu dels salaris, posar fre a l’efecte de segona ronda de la inflació i afermar la pau social en l’àmbit laboral.

«Estem en un moment econòmic de creixement de l’economia espanyola que requeria un acord d’aquestes característiques; un paraigua, un marc que permeti resoldre els prop de 1.400 convenis col·lectius pendents de negociació», va dir el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez. Els sindicats subratllen la importància d’haver aconseguit incorporar a l’acord una clàusula de revisió salarial vinculada a la inflació, si bé amb un caràcter molt limitat, ja que, en cas d’activar-se, només afegiria un punt addicional a les pujades del 4%, el 3% i el 3% pactades per a cadascun dels tres anys de vigència de l’acord si la inflació supera aquestes taxes. «És un acord que genera confiança interna i externa i ens situa en unes condicions immillorables com a país per atreure inversions en els pròxims anys», va afegir.

«Això no va en contra de ningú, va en favor de tots, a favor d’Espanya», va dir Garamendi, que va voler subratllar el «sentit d’Estat» adoptat pels signants. «En un moment delicat en el pla de l’economia com el que estem, els agents socials estem demostrant la nostra responsabilitat», va afegir el president de la CEOE, que es va esforçar per subratllar la importància del diàleg social «bipartit» en un acte al qual no havia estat convidat cap representant del Govern.

«Mai en un context d’inflació tan complicat com l’actual s’havia aconseguit signar un acord salarial d’aquestes característiques», va dir el secretari general de CCOO, Unai Sordo, per subratllar la rellevància de l’acord. Per arribar a aquest pacte, els sindicats han hagut d’aparcar la reivincación de recuperar el poder adquisitiu del 2022, un exercici en el qual la inflació mitjana va escalar al 8,4%, i d’anys anteriors. No obstant això Sordo va subratllar que l’AENC signat té «una importància cabdal, pel seu contingut, de moment i per la seva potencialitat per reforçar la negociació col·lectiva». «El gran repte -va afegir- és poder desbloquejar aquests 1.400 convenis col·lectius pendents. Si això provoca una recuperació dels salaris és el millor antídot davant els riscos d’alentiment».

Des del punt de vista empresarial, haver assumit la incorporació d’una cláusla de revisió salarial (de només l’1%) és el peatge assumit a canvi d’haver aconseguit un acord «que beneficia especialment les pimes» i que genera «certitud i estabilitat», tal com va subratllar el president de Cepyme. Gerardo Cuerva va emfatitzar el caràcter «flexible» de l’acord, obert a adaptacions en funció de sectors, territoris i empreses. Les pujades salarials incloses a l’AENC no són d’obligat compliment en les taules de negociació col·lectiva, encara que les organitzacions signants es comprometen a impulsar els seus principis. «La flexibilitat és una eina necessària en moments delicats», va subratllar Cuerva.