5 de maig de 2019, «Promeses i bones intencions». És el títol de l’article que es va publicar en aquest mitjà i que vaig escriure per parlar dels processos electorals que vivíem aquell any. Ara ja hi tornem a ser i, tirant de l’hemeroteca de l’article d’aquell mes de maig, hi ha frases que podria tornar a escriure sense canviar-ne un sol punt. Des de les últimes eleccions municipals han passat quatre anys i, encara que és cert que l’escenari econòmic i social ha canviat, continuem tenint reptes a assolir.

I avui, en aquest article, permeteu que em focalitzi en la nostra administració local, amb la qual interlocutem més directament des del sector econòmic.

Des de la nostra organització empresarial, Pimec, hem preparat un document que recull totes les inquietuds, necessitats i propostes del teixit empresarial. I una vegada més, davant unes eleccions municipals, és una nova oportunitat per proposar a l’administració local que pensi en clau global.

Des del sector econòmic podem col·laborar i treballar conjuntament amb els nostres ajuntaments per dissenyar i impulsar actuacions que repercuteixen en molts aspectes. Apostem per una fiscalitat municipal que acompanyi el creixement econòmic, l’emprenedoria, la consolidació i el creixement de les nostres empreses, amb ordenances alineades al desenvolupament econòmic i la creació d’ocupació, i, especialment, cal que aquestes actuacions vagin acompanyades de simplificació administrativa, una de les inquietuds més importants quan ens toca gestionar documentació amb les administracions locals.

Els empresaris i empresàries, quan parlem de permisos i llicències, sempre acabem amb les mateixes paraules: la lentitud de l’administració a l’hora de resoldre expedients. Sovint, la velocitat de l’administració local no acompanya el sector privat, acostumat a prendre decisions i a executar projectes ràpidament. Aquest factor és important per millorar la competitivitat empresarial. En trobades empresarials algú ja ha explicat les dificultats per instal·lar la seva empresa en algun municipi de la comarca, precisament per la manca de celeritat. No podem perdre cap oportunitat de noves inversions, d’ampliació d’empreses, per la lentitud administrativa.

Continuo! Un altre dels temes que també comentem a nivell empresarial són les licitacions de l’administració local. Quantes vegades veiem publicades licitacions i les nostres mipimes no hi poden accedir? Proposem millorar la divisió dels contractes en lots, per facilitar que les mipimes puguin presentar oferta i avançar en propostes perquè les empreses del territori puguin executar les licitacions. D’aquesta manera, continuem creant riquesa i ocupació al mateix territori.

Si fem referència a temes de mobilitat i infraestructures, també tenim una llista de propostes d’actuacions per millorar els nostres parcs d’activitat econòmica, amb plans de mobilitat sostenible i de transició cap a una mobilitat més neta.

Aquest article se’m fa curt per proposar més actuacions, però, en resum, el missatge cap als nostres futurs alcaldes i alcaldesses és que des del sector econòmic estem a la vostra disposició per continuar col·laborant i acompanyar-vos en les estratègies de la política econòmica.