Sostenibilitat a la banca, motor de transformació o ‘greenwashing’?

A set de cada 10 espanyols els agradaria que el seu banc es tornés més sostenible, mentre que la meitat de la població estaria disposada a canviar d’entitat a la recerca d’un compromís més gran amb el medi ambient, la societat i la governança empresarial, com assenyala una enquesta realitzada per la plataforma de serveis financers Mambu. Incorporar aquests valors s’ha convertit en una cosa vital per als bancs al portar clients i inversors cada vegada més exigents. No és estrany que, en aquest context, hi hagi alguns bancs que mirin d’obtenir competitivitat vestint productes i pràctiques poc respectuoses amb el medi ambient o la societat com si realment ho fossin. Una cosa que cada vegada és més arriscada.

El banc de Hong Kong HSBC n’és un exemple. Es va veure obligat per les autoritats supervisores a retirar una campanya publicitària en què es destacava que hi havia compromisos amb «zero emissions», però que no esmentava importants inversions en projectes relacionats amb combustibles fòssils i amb la desforestació. De fet, els 60 bancs mundials més grans han concedit finançament al sector dels combustibles fòssils per valor de 4.600 milions de dòlars, segons l’informe Banking on climate chaos.

D’altra banda, el maig del 2022, jutges alemanys van ordenar el registre de diverses oficines del gegant bancari alemany Deutsche Bank, així com de la seva empresa de gestió d’actius, DWS, a Frankfurt. Les investigacions versaven sobre un presumpte frau als consumidors, a qui s’oferia suposadament productes com a verds i sostenibles, quan no ho eren.

Aquesta mala praxi s’anomena greenwashing i s’ha mirat d’evitar nombroses vegades per part d’organitzacions internacionals. Malgrat que la ciència apressa a limitar l’escalfament global, no es restringeix en gaires ocasions el finançament a projectes de petroli o de gas.

Importants penalitzacions

Això passa en qualsevol tipus d’empresa. De fet, un grup de 17 especialistes designats pel secretari general de l’ONU va presentar l’any passat a la COP27 un estudi en el qual traça una sèrie de línies vermelles per evitar el rentat verd d’entitats no estatals. Una d’elles és no declarar-se «zero net» mentre es continuï construint o invertint en combustibles fòssils. «Si després es descobreix que l’entitat no és sostenible, llavors hi ha una penalització, que és molt més gran que el benefici que ha pogut tenir. El risc és un dany reputacional molt important», assenyala Elisa Aracil, professora d’Economia de la Universitat Pontificia Comillas-ICADE i investigadora a l’Institut d’Investigació Tecnològica de la mateixa universitat. Altres activitats que no serien acceptables en aquest sentit podrien ser la desforestació, la inversió en armes o la comercialització de crèdits que no tenen integritat. Tots aquests paràmetres es registren en la informació no financera de les empreses, cosa que es considera que guanyarà pes en els pròxims anys.

«Existeix una creixent importància de la sostenibilitat no només per als clients i els inversors, també per als nostres propis empleats i les comunitats en què operem», assenyala Marta Aisa, directora de Banca Responsable de Santander Espanya. L’especialista explica que el banc manté un diàleg actiu amb clients, empleats, accionistes i la societat per saber quins temes preocupen. «La sostenibilitat no només suma sinó que, no ser sostenible, lluny de ser neutre, resta», afegeix.

¿Però els usuaris com poden reconèixer quins productes financers són sostenibles? «El client, llevat dels fons d’inversió que són més transparents, té fàcil saber si inverteix en una cosa verda o no», remarca Ricardo Zion, professor de finances d’EAE Business School. Tot i que afegeix que més del 50% de les inversions en fons a Europa ja compleixen el criteri de sostenibilitat.

Els inversors hauran de preguntar-se, en primer lloc, què suposa per a ells la sostenibilitat i a «quanta rendibilitat s’està disposat a renunciar en cada inversió», indica Aracil. Assegurar-se amb els reports de cada empresa si proporciona finançament a organitzacions contaminants seria un segon pas, explica Severiano Solana, director d’estratègia i seguiment de sostenibilitat a CaixaBank. Hi ha entitats que mesuren fins i tot l’empremta de carboni dels empleats, a més de la dels productes d’inversió. A la pàgina web de cada banc, a més, es poden apreciar així mateix tots aquells productes que disposen d’una etiqueta verda.

Capacitat de transmetre

En el cas del Santander, es poden identificar aquests productes a la pàgina web de l’entitat, on apareixen sota un epígraf de sostenibilitat. La directora de Banca Responsable del banc asse-nyala que part d’aquesta oferta de valor no és només financera sinó que inclou serveis de divulgació, informació i assessorament en la presa de decisions de finançament. «Les entitats financeres estem sotmeses a un lògic escrutini sobre el nostre acompliment en sostenibilitat», assenyala Aisa.

A CaixaBank, es tenen en compte les emissions de carboni, la importància de la mobilitat sostenible en els fons i inversions i els bons que col·laboren en matèria de sostenibilitat, a més de programes de voluntariat, problemes d’aïllament financer i altres temes de tractament de l’Espanya rural i buidada. En aquesta línia, Solana afirma que el camí de la sostenibilitat «porta molta feina darrere i s’ha de prendre molt seriosament si es volen revisar tots els processos i totes les decisions que pren un banc en el seu dia a dia». En definitiva, els experts consideren que la qualificació més important és ser capaç d’explicar el que dones a la societat i que a més arribi a les persones perquè, amb tota la informació a la mà, siguin capaços d’opinar.