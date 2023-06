El premi Nobel d'economia Joseph Stiglitz ha rebut aquest dijous el Premi Internacional Catalunya fent una crida a trobar "alternatives" al model neoliberal. "Crec honestament que hi ha opcions com el capitalisme progressiu", ha defensat l'economista abans d'apel·lar a "la democràcia, la igualtat i la solidaritat". "Això s'ha de fer dins dels límits del nostre planeta", ha afegit. Stiglitz ha reivindicat també els seus llaços personals i familiars amb Catalunya i ha assegurat que per a ell és "significatiu" rebre aquest reconeixement que concedeix el Govern des de fa més de tres dècades. El president del Govern, Pere Aragonès, ha lloat la capacitat del guardonat per "aproximar grans conceptes" de l'economia amb senzillesa i "rigor".

"Rebre aquest premi a Catalunya és ple de significat", ha argumentat Stiglitz en un acte al Palau de la Generalitat que ha comptat amb la presència de personalitats com els expresidents Artur Mas i José Montilla o el cap de l'oposició al Parlament, Salvador Illa, així com diversos consellers. Tal com ha destacat el guardonat, Catalunya viu i simbolitza molts dels fenòmens i les lluites que centren els seus escrits, com la lluita per la igualtat o contra el canvi climàtic. D'altra banda, Stiglitz ha afirmat que els intel·lectuals han de tenir un paper actiu en la labor de repensar el món actual i posar-se "al servei de la humanitat". "És especialment important que els acadèmics s'involucrin", ha defensat. Finalment, ha apostat per millorar la societat en cada generació amb un esforç que, a parer seu, passa avui per fer compatible el creixement econòmic amb una major fortalesa democràtica, més solidaritat i més justícia social. Al seu torn, Aragonès ha realçat la capacitat de Stiglitz per traduir conceptes econòmics "en paraules accessibles per a tothom" i en "valors compartits en la societat d'arreu". "Ho ha fet sense perdre ni un sol gram de rigor i contribuint al progrés econòmic", ha afegit el cap de l'Executiu. De la mateixa manera, Aragonès també ha valorat la trajectòria del Nobel d'Economia, centrada en "la recerca en el sentit últim de generar prosperitat". "Stiglitz és un home d'acció, que no s'ha refugiat en el treball de pensament", ha assegurat Aragonès, que també ha afirmat que l'economista "s'ha involucrat en canvis i propostes" desenvolupant "polítiques públiques a escala global" en un context de crisis "no només financeres i econòmiques". En aquesta línia, el president ha recollit tres de les grans idees mencionades per Stiglitz: "Llibertat, igualtat i fraternitat".