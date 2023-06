Aquestes últimes setmanes, per feina, he tingut l’oportunitat de visitar diferents empreses de diferents països europeus, i cada vegada que torno a casa m’envaeix un sentiment agredolç, que passats uns dies identifico: una sana enveja de veure com les pimes, en altres països, i en alguns temes, en saben més que nosaltres! O almenys, la sensació és que no tenen tantes dificultats com nosaltres per impulsar noves estratègies.

Per exemple, les col·laboracions amb els centres de formació per acollir alumnes en pràctiques són un pur tràmit! És un altre tarannà! Els i les joves que es troben en itineraris formatius estan desitjosos d’incorporar-se a les empreses, i per a l’empresa és molt fàcil poder acollir aquests alumnes.

Al nostre país comença a ser una pràctica habitual i molt valuosa, però encara tenim un camí al davant per millorar. Penso que en la gestió dels recursos humans ens falta, encara, alguna estratègia d’innovació. Parlem i debatem molt sobre perfils, formació, actitud dels nostres equips, i amb el temps i compartint moltes experiències amb diferents sectors, reconec que també ens cal avançar una mica més.

Les nostres empreses són els ecosistemes que oferim al mercat per atraure les futures persones treballadores, i hem de ser també innovadors. A les empreses que he pogut visitar a Europa m’ha agradat molt veure com gestionen el talent de les seves plantilles, la diversitat de les persones que formen els equips de treball: joves, joves en pràctiques, talent sènior, persones amb discapacitats o en situació de risc d’exclusió... i tots junts, amb cohesió d’equip, es converteixen en el millor i més preuat actiu de l’empresa.

He parlat de joves, de les pràctiques i estades que fan a les empreses, i que hem de continuar impulsant. El talent sènior, que aporta una bona trajectòria professional, coneixement, experiència, motivació i implicació, és un col·lectiu a tenir molt en compte per a les nostres empreses. I també em vull referir al col·lectiu de persones amb discapacitat o risc d’exclusió.

A aquestes empreses que us he comentat, la incorporació de persones treballadores d’aquest col·lectiu els ha aportat beneficis. Han pogut contractar personal amb unes excel·lents competències i habilitats per als llocs de treball que defineixen. I us asseguro que he trobat aquesta diversitat en la contractació, tant en grans empreses com en petites. I en aquest aspecte crec que ens hem d’emmirallar en les empreses europees, per poder construir equips de treball amb la màxima diversitat possible, perquè la suma de tots aquests perfils ens permet continuar creixent i crear una ocupació de valor afegit.

Estem acostumats ja a implementar plans d’igualat, protocols diversos, i ara mateix tenim també l’oportunitat, a través del programa Next Diversitat, d’incorporar perfils de persones amb diversitat o risc d’exclusió social. A la nostra empresa ja hi estem treballant i els resultats estan sent molt enriquidors.