La pensió mitjana a Catalunya s'ha mantingut en els 1.243 euros al juny, un 9,7% més que fa un any. Aquesta quantitat ja era la que es va registrar al maig i es troba lleugerament per sobre de la mitjana estatal (1.194,9 euros), segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. A l'Estat, la despesa en prestacions s'ha enfilat fins als 11.997,2 milions d'euros al juny, de manera que ha marcat, de nou, registres rècord. La xifra equival a un 11,7% del PIB i se ha beneficiat a més de 9 milions de persones. Pel que fa a la paga extraordinària que els pensionistes rebran aquest juny, la despesa s'ha situat en els 11.694,9 milions d'euros, un 11% més que l'any passat.

En total, a Catalunya s'han abonat 1.767.448 pensions, un 0,72% més que fa un any, i han representat el 17,6% de tot l'Estat. La majoria han estat per jubilació (1.166.958), amb un import mitjà de 1.404,01 euros. Les pensions per incapacitat permanent han beneficiat a 158.293 catalans, amb un import mitjà de 1.231,76 euros; les prestacions de viudetat a 390.388, per valor de 867 euros; les d'orfandat a 50.469 persones, per 473,74 euros de mitjana; i les prestacions en favor de familiars han arribat a 1.340 catalans, per un import mitjà de 775,6 euros.