El Consell General d'Economistes (CGE) ha revisat a l'alça les previsions de creixement de l'economia espanyola per al 2023 i ha situat la pujada del PIB en el 2,1% interanual, 0,3 punts percentuals més respecte dels últims pronòstics. Els economistes han destacat el "bon comportament" dels indicadors durant el primer trimestre i han ressaltat la bona marxa de les exportacions i el turisme.

Pel que fa als preus, el CGE ha pronosticat que l'IPC continuarà moderant-se i tancarà l'any entre el 3% i el 3,5%. Malgrat tot, els economistes també han advertit que en la segona part del 2023 hi pot haver una "certa desacceleració" provocada per la pujada dels tipus d'interès i "l'enduriment" de les condicions per accedir a préstecs.