Entre els mesos de juny i juliol els treballadors per compte aliena solen rebre la paga d’estiu, una de les dues extraordinàries a què tenen dret tots aquells que reben en 14 mensualitats el seu salari anual.

No obstant, així com l’article 31 de l’Estatut dels Treballadors fixa que sigui el mes de desembre quan es pagui l’extra de Nadal, no diu res sobre l’altra a què es té dret, per tant es podria rebre en qualsevol mes de l’any.

En qualsevol cas, els convenis col·lectius de les empreses o els acords d’aquestes amb els treballadors tendeixen a eliminar la incertesa, indicant el moment exacte en què faran aquest segon pagament extra a què tenen dret els que no el tinguin prorratejat.

Però, què passa si passa el temps i l’empresa es fa la boja? En aquest supòsit tocaria reclamar, perquè no hem d’oblidar que es tracta d’un dret a què no es pot negar l’ocupador.

La reclamació pot presentar-se a través d’una papereta de conciliació davant els serveis de mediació i conciliació de la comunitat autònoma en la qual resideixi el treballador abans que passi un any des que es s’hauria d’haver rebut i no va ser així. L’assumpte acabarà en un acte de conciliació en què es convocarà tant l’empleat com l’empresa. Tot i que és estrany, en el cas que en aquest acte no s’arribés a un acord, el següent seria presentar una demanda davant el Jutjat Social.