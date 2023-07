Unió de Pagesos (UP) ha iniciat la marxa que ha de portar desenes de tractors de tot Catalunya a la protesta que dimecres hi ha convocada davant del Ministeri d'Agricultura. El motiu és que el Govern central no concreta com es distribuiran les ajudes al sector, previstes al reial decret que va aprovar per fer front a la sequera. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, ha recordat que el sector de la pagesia ha patit "el doble" la sequera, ja que ni ha plogut ni han pogut regar tant com voldrien per les restriccions imposades. "Ja que hem contribuït amb els nostres impostos i alhora som els que hem patit més la sequera, volem que hi hagi els suports perquè no es quedi ningú pel camí", ha assenyalat.

Acompanyats de diversos representants polítics i alguns familiars, sis pagesos s'han trobat a la plaça del Vi de Girona per iniciar la marxa que ha de portar desenes de tractors d'arreu de l'Estat espanyol davant del Ministeri d'Agricultura. Tot plegat per protestar contra el Govern central, a qui acusen de no concretar les ajudes que es van prometre pel sector i que estan aprovades en un real decret. Un sector afectat especialment, ja que, a més de la manca de pluja incideix de manera evident en els sembrats, s'hi afegeixen les restriccions que ha patit, precisament per l'escassetat d'aigua. El coordinador nacional d'UP, Joan Caball, carrega contra el Ministeri d'Agricultura per la "poca celeritat" a l'hora de canalitzar les ajudes. Caball ha recordat que es tracta d'un suport econòmic que ja està aprovat i que el fet que l'executiu de Pedro Sánchez estigui en funcions "no és una excusa". "Poden fer-ho a través de reals decrets llei i podrien posar-ho en marxa. Tenen competències fins l'últim moment per poder tirar endavant aquests suports que necessitem", argumenta. Des d'UP, a més, no entenen per què a Catalunya ja s'ha tirat endavant el segon paquet de mesures i, en canvi, l'estat espanyol no concreta les que va aprovar. Caball ha afegit que els pagesos de Catalunya són els que més han notat la sequera a la península, juntament amb els pagesos que depenen de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir. En concret, els regants de la Muga, el Ter i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han estat els que més han notat aquestes restriccions. "És una llàstima que perquè som la perifèria el govern de l'estat no té una celeritat per donar resposta", lamenta. El coordinador nacional d'UP també ha destacat que des d'Europa es podrien canalitzar ajudes i demana a l'executiu central que aprofiti la presidència de la Unió per fer-les efectives. "El que caldria és que es concreti com es poden rebre i que la gent pugui passar aquest any i pugui sembrar el que ve", ha reblat. Tres dies de viatge Els pagesos gironins han estat els primers a arrencar, ja que són els que més quilòmetres han de fer. Si no hi ha cap imprevist, de Girona s'han desplaçat fins a Aiguaviva, d'allà a Santa Coloma de Farners, Viladrau (Selva) i enfilaran en direcció a Calaf per arribar a Lleida aquest vespre on faran nit. A la capital del Segrià se'ls uniran altres companys i abans d'abandonar Catalunya s'espera que alguns pagesos de Batea i Amposta s'afegeixin a la marxa. Aquest dimarts dormiran a Guadalajara i dimecres enfilaran cap a Madrid, on confluiran amb la resta de columnes que venen d'altres parts de l'estat espanyol. Si tot va bé, a quarts de dotze del matí de dimecres seran davant del Ministeri d'Agricultura protestant.