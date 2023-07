Alumnat de cicles formatius de l’Escola Agrària de Manresa han fet pràctiques en finques agràries d'altres països a través del programa europeu Erasmus+ de mobilitat internacional i han tingut la possibilitat de rebre una beca. Una dotzena d'alumnes han viatjat aquest 2023 a Dinamarca, Suïssa, França, Itàlia, i fins i tot Sud-àfrica.

El grup majoritari ha estat el mes de juny a Dinamarca, gràcies a l'acord de col·laboració amb l'escola danesa Kalø, que ha facilitat els contactes de les finques d’acollida. Hi han viatjat cinc alumnes del primer curs del cicle formatiu de grau mitjà en producció agroecològica.

Un dels alumnes, Èric Cintas, explica que "ha estat una molt bona oportunitat per a l’aprenentatge de l’anglès per la immersió lingüística que fas". Arnau Cortadella, un altre dels alumnes, destaca que ha estat molt gratificant poder veure altres formes de treballar, i Jordi Vilaseca anima l’alumnat que cursi formació professional a fer les pràctiques a l'estranger i a anar-hi "amb la mentalitat oberta i sense por".

Un altre grup d’alumnes farà un període de pràctiques de fins a tres mesos i tornarà l’1 de setembre. La majoria cursen primer de grau superior en el perfil d’agroecologia i acció climàtica. En aquest cas, els països de destinació han estat més variats. Dos dels alumnes estan acollits a la finca de l’escola danesa Kalø. Un altre alumne ha anat a França -en una finca d'agricultura regenerativa-, un altre a Suïssa –en una finca ramadera de cria extensiva- i una alumna ha escollit Itàlia, en concret una granja de vaques i cabres on també elaboren productes làctics, a la Vall d'Aosta, a 2.000 metres d’altitud.

Cria d’insectes a Sud-àfrica

Un alumne del centre, Manel Castro, ha triat fer pràctiques a Sud-àfrica en una granja de producció d'insectes. Es tracta d’una opció innovadora, ja que «els insectes són uns bons aliats per transformar subproductes agrícoles en recursos, són una font de proteïnes d’alta qualitat per a l’alimentació humana i animal, i també són útils per utilitzar com a fauna auxiliar per al control biològic de plagues i malalties vegetals».

El centre destaca que les pràctiques a l’estranger s’adapten a les circumstàncies personals de cada persona. És el cas d'Adela Casals –alumna de grau superior-, que ha repartit el seu període de pràctiques entre el banc de varietats Esporus i l’estada d’un mes a França. Així, aquesta flexibilitat li ha permès continuar fent la seva feina habitual a temps parcial, que combina amb els estudis.