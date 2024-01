La línia R12 de Rodalies de Catalunya ha quedat interrompuda aquest dissabte al vespre per un atropellament entre Mollerussa i Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell). Segons ha informat Adif, l'accident s'ha produït a l'estació de Mollerussa en una zona on no es permet creuar i això ha obligat a tallar la línia entre Lleida i Manresa. Protecció Civil ha explicat que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre la captital del Segrià i la del Bages i que s'ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat). L'R12 uneix Barcelona amb Lleida passant per Sabadell, Terrassa, Manresa, Cervera i Tàrrega, entre altres localitats.