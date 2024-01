L’economia espanyola va créixer el 2023 un 2,5%, superant totes les expectatives, incloses les del propi govern espanyol, segons les dades publicades aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Això implica que, a preus corrents, el PIB se situa en 1.462.070 milions d’euros, un 8,6% per sobre dels nivells del 2022. L’augment de l’economia espanyola arriba després d’un últim trimestre d’acceleració, amb un increment del 0,6% entre octubre i desembre, dues dècimes per sobre del trimestre anterior. En termes interanuals, el quart trimestre l’economia va créixer un 2% respecte al mateix període del 2022.

“Espanya ha crescut amb força el 2023, superant totes les expectatives”, ha assegurat el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo. Això, ha remarcat el responsable d’Economia del govern espanyol, situa l’economia en un “punt de partida avantatjós” de cara a aquest any per complir amb l’objectiu d’un augment del PIB del 2%. Els motors del creixement de l’economia han estat el consum privat i el bon comportament del mercat laboral, entre d’altres, segons el ministre. “Espanya serà la gran economia de l’Eurozona que més creixi el 2023 i el 2024”, ha dit Cuerpo.