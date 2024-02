Unió de Pagesos (UP) ha denunciat que el Ministeri d'Agricultura els ha "vetat" l'entrada a la reunió amb altres organitzacions agràries per parlar de les mobilitzacions previstes per als pròxims dies. Miquel Piñol, responsable de sectors agrícoles d'UP, ha lamentat que siguin una de les organitzacions "més representatives" i d'acord amb una Llei de l'any 1999 se'ls deixa fora, juntament amb els seus associats a l'Estat, la Unió d'Unions. A la trobada hi són presents ASAJA, COAG i UPA i segons Piñol, aquestes organitzacions tampoc volen que hi hagi assistència d'UP. Per això ha criticat que es demani unitat d'acció en les protestes que es faran la setmana que ve tot i que ha assegurat que continuen donant suport a la de dimarts a Fondarella.

Piñol ha explicat que com a protesta per deixar-los fora, una trentena de representants de la Unió d'Unions d'arreu de l'Estat s'han concentrat a les portes del Ministeri. "Aquí veiem el tipus de democràcia del govern espanyol: segons pel que sí que hi és i pel que no, no", ha remarcat Piñol. Unió de Pagesos dona suport a la protesta que es farà dimarts 6 de febrer a Fondarella i que consistirà en un tall a l'autovia A-2 i que ha estat convocada per una plataforma creada arran de l'onada de mobilitzacions del sector agrícola i ramader que té lloc a diferents punts d'Europa. El sector denuncia diverses qüestions com poden ser l'excés de burocràcia o els elevats costos de producció. D'altra banda, UP també ha convocat mobilitzacions pel seu compte el dia 13 de febrer, quan preveuen fer una concentració al port de Tarragona per denunciar que les importacions a països tercers no compleixen les mateixes normatives que aquí. El 21 de febrer també preveuen fer una altra protesta a Madrid.