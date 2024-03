CCOO ha reafirmat els motius per no convocar vaga feminista el 8 de març i ha carregat contra el sindicats minoritaris per fer un "sobre ús" de les aturades que "malbarata" un dret que és una conquesta obrera. El secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco, ha reivindicat que la organització participarà en 15 actes arreu del territori i donarà suport al conjunt del moviment feminista però ha considerat que una aturada no seria seguida pels ocupats. "Estic convençut que la classe treballadora d'avui no està per convocar una vaga en aquest sentit", ha sentenciat Pacheco.

En els últims anys, coincidint amb l'esclat del moviment 'Me too', diversos actors han convocat vaga feminista a Catalunya el Dia Internacional de les Dones. Aquest any, l’Assemblea 8M ha convocat una vaga feminista laboral, de cures, de consum i estudiantil, a la qual s’han adherit la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) i la Intersindical-CSC. Els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, no han donat suport a aquestes convocatòries de vagues laborals de 24 hores però sí que han proposat aturades de dues hores i han participat a les manifestacions unitaries.