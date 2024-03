Miquel Palau rep el reconeixement a Millor Viticultor de l’any 2024

L’enòleg d’Abadal, l’artesenc Miquel Palau, va rebre el reconeixement a Millor Viticultor de l’any 2024 en el marc de la Barcelona Wine Week. La distinció li van concedir el mestre britànic del vi Tim Atkin MW i el seu col·laborador Fintan Kerr en la presentació del seu primer Special Report de Vins Catalans 2024. Un treball que els va portar a tastar més de 1.000 vins per bona part de la geografia catalana.

En total, van atorgar 12 distincions especials a diversos vins, enòlegs i productors, entre les que destaca la de Millor Viticultor a Miquel Palau.

Pel que fa als vins d’Abadal, Tim Atkin MW va concedir 95 punts a l’ Abadal Sagristia C-1, situant-lo també entre els ‘Wines of the Year Best Fortified & Sweet’.

Tres vins més del celler van obtenir 92 punts o més: 93 punts per l’Abadal Arboset 2019, l’Abadal Nuat 2020 i l’Abadal Mandó 2021; i 92 punts per l’Abadal Picapoll.