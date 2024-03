Aragonès insta els empresaris a mantenir l’autoestima

El president Pere Aragonès, que ahir mateix va firmar la convocatòria d’eleccions anticipades per al 12 de maig, va defensar l’autoestima per les oportunitats del país i va recordar el rècord d’exportacions, la taxa d’atur més baixa en 16 anys i el creixement de la indústria a la gala anual Empresa de l’Any 2023 Banc Sabadell d’EL PERIÓDICO davant més de 300 representants del món econòmic, polític i social català en un clima preelectoral.

El cap de l’Executiu català va insistir a reivindicar l’evolució econòmica en un entorn incert a nivell internacional i amb problemes de subministraments. «L’economia catalana ha demostrat una gran capacitat de resiliència», va concloure el president. També va reclamar continuar compromès per mantenir i millorar l’evolució econòmica i va reiterar la crítica al dèficit fiscal que «tenalla Catalunya».

La previsió de creixement econòmic per al 2024, inclosa en el projecte de pressupostos de la Generalitat per a aquest any que no va aconseguir tirar endavant, és de l’1,8%, davant el 2,6% de l’exercici passat. Aragonès va insistir en la capacitat del país de continuar creixent.

Abans del cap de l’Executiu català, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar que, malgrat l’ambient preelectoral, «Barcelona ha tornat i va defensar una ciutat que «té projecte» i amb un govern muncipal que advoca per «l’estabilitat» i amb tenir pressupostos, en contraposició amb el que ha passat a la Generalitat. Collboni va afirmar que en l’actualitat, la capital catalana té un ajuntament «que impulsa i que dialoga».

Representants polítics

La presència política en l’acte va ser important, amb la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, la segona tinenta i el quart tinent d’alcaldia de Barcelona, Maria Eugènia Gay i Jordi Valls, respectivament; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.

També hi va haver representació d’ajuntaments, a més del de Barcelona, amb el primer regidor de Badalona, Xavier García Albiol; així com de polítics com el primer secretari del PSC, líder de l’oposició al Parlament i candidat a la Generalitat, Salvador Illa, i la portaveu del grup, Alícia Romero, entre d’altres.

A més d’Aigües de Barcelona com a Empresa de l’Any 2023 Banc Sabadell, Marco Sansavini, president de Vueling i pròxim primer executiu d’Iberia, va ser reconegut com a Empresari de l’Any. A més, la companyia Picvisa va rebre el premi Indústria 4.0; 011h, el premi Empresa + Sostenible; Moventia, el d’Empresa Familiar; Soler& Palau, el d’Empresa + Internacional; Peptomyc, el d’Empresa + Innovadora i Value Retail, el d’Empresa + Inclusiva pel seu projecte Do Good.